Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach, in dem seit 18. März Sanitätskräfte und Ärzte die Testungen in einer Art „Drive-in-Verfahren“ durchführen, reduziert seine Öffnungszeiten: Ab dem heutigen Montag, 15. Juni, ist die Anlaufstelle auf einem Grundstück am Ortsausgang von Schwedelbach, gegenüber der provisorischen Rettungswache und unweit der Umgehungsstraße Richtung Reichenbach-Steegen, jeweils dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet, teilt die Kreisverwaltung mit. Im Landkreis Kaiserslautern gibt es – Stand Samstag – nur noch 110 Indexfälle bei 108 Genesenen. Vier von sechs Verbandsgemeinden sind „corona-frei“: die Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Otterbach-Otterberg und Ramstein-Miesenbach. Die beiden verbliebenen Indexfälle verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn und Weilerbach, so die Auskunft des Gesundheitsamts.