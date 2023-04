Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Mainzer Gesundheitsministerium will sich in Berlin dafür einsetzen, dass die Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte künftig in der Corona-Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Stadt und Landkreis Kaiserslautern berücksichtigt werden.

Staatssekretär Alexander Wilhelm reagiert damit auf ein Schreiben, das Landrat Ralf Leßmeister (CDU) zusammen mit seinen Amtskollegen aus Landkreisen mit Stationierungsstreitkräften