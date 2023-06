Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag liefen beim Fleischzerlegebetrieb Zemo Gebrüder Moser GmbH in Weilerbach die Corona-Reihentests. Wie Geschäftsführerin Eva Moser am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, fielen diese „durchweg negativ“ aus. Eine offizielle Bestätigung des Gesundheitsamts steht allerdings noch aus.

Nach Angaben der Kaiserslauterer Kreisverwaltung sollten dort 35 Mitarbeiter getestet werden. Vor dem Hintergrund des Corona-Ausbruchs in Nordrhein-Westfalen hatte das Mainzer Gesundheitsministerium