Als Hedwig Becker und Carsten Reimund zusammenfanden, war eine Hochzeit kein Thema. Beide waren sich einig, dass ihnen das Glück auch ohne Trauschein lacht. Als er dann ganz unerwartet doch die „Willst Du mich heiraten?“-Frage stellte, willigte sie ein und die Vorbereitungen auf das Fest liefen an. Nur konnte das Brautpaar aus Eulenbis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnen.

Wie viele andere Bürger des 500-Seelen-Dörfchens bringen sich Becker und Reimund im Dorfleben ein. So lernten sie sich kennen, kamen sich näher und sind seit neun Jahren ein Paar. Beide gehören der Vorstandschaft des Eulenkopfvereines an, dessen Gelände mit Turm und dem höchstgelegenen Trauzimmer der Pfalz fast das zweite Zuhause des Paares ist – und hier wollte es Mitte Mai zum Polterabend einladen und sich am 6. Juni das Ja-Wort geben. Wollte, denn dieses Datum hatte es festgelegt, kurz nachdem er ihr Anfang August 2019 einen Antrag gemacht hatte. Dann kam aber alles anders.

„Die Musik und das Lokal waren schon gebucht, die Einladungen und das Gästebuch hatten wir Anfang März bestellt – und dann kam der Lockdown“, erinnert sich Reimund zurück. Geplant war nach der Trauung am Nachmittag ein Sektempfang auf dem Vereinsgelände für die 40 bis 50 Gäste, die anschließend in einer Gaststätte feiern wollten.

Für Becker und Reimund waren mit dem Lockdown alle Heiratspläne zunichte gemacht. In Absprache mit dem Standesamt konnte der Termin gestrichen werden, denn gemäß den Kontaktbeschränkungen wäre zunächst nur eine Hochzeit im engsten Kreis und nicht einmal mit einem Essen mit den Trauzeugen im Anschluss möglich gewesen. „Das wollten wir nicht“, erzählen sie.

Zuversichtlich, dass es im September klappt

Jetzt galt es, die Entwicklung abzuwarten. „Ob wir in diesem oder im nächsten Jahr heiraten können, war erst einmal offen“, berichtet das Paar von der nicht einschätzbaren Lage. Doch mit der positiven Entwicklung der Pandemie und den Lockerungen schöpfte es Hoffnung und legte den neuen Hochzeitstermin auf den 5. September. „Wir sind jetzt zuversichtlicher, dass es diesmal klappt, obwohl man ja nicht so richtig weiß, wie es weitergeht“, meint die Braut.

Auch ihr Zukünftiger sieht das nicht anders, obwohl manches noch nicht geklärt ist. Die Reservierung des ersten Lokals und auch die Band konnten storniert werden. Weil größere Veranstaltungen ausfallen, bestätigten die Musiker den neuen Termin. Anders sieht es mit der Örtlichkeit aus, denn die ist belegt. „Eventuell feiern wir auf dem Vereinsgelände als Privatveranstaltung. Demnächst werden wir dazu Gespräche führen und uns dann festlegen“, sieht das Paar mit Fragezeichen nach vorne.

Dass sich das Paar überhaupt das Ja-Wort geben wird, liegt an Reimunds Vorstoß. Ursprünglich wollte er ihr vor großem Publikum auf der Freilichtbühne Katzweiler den Heiratsantrag machen. „Dann habe ich aber doch kalte Füße bekommen“, gesteht er ein. Im kleinen Kreis bei Freunden fasste er sich dann ein Herz, aber: „Es ist mir nicht leicht gefallen“, meint er. Mit ihrem „Ja, natürlich“ waren alle Ängste weggeblasen.

Mit etwas Wehmut hat das Paar den 6. Juni als ursprünglichen Trautermin erlebt. „Das war schon ein komisches Gefühl“, meint Becker im Rückblick. Überhaupt habe das Virus die Vorfreude auf den schönsten Tag im Leben getrübt und noch so manches andere im Alltag und im Beruf durcheinander gewirbelt. Wäre alles nach Plan verlaufen, wären sie jetzt in den Flitterwochen an der Nordsee. Doch auch diese wurden um ein Jahr verschoben. Jetzt verbringen die beiden ihren Urlaub in Eulenbis und hoffen darauf, dass sie am 5. September die Ringe tauschen können. „Noch mal verschieben kommt nicht in Frage“, sagen sie mit entschlossenem Kopfschütteln.