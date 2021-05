Die Corona-Zahlen im Landkreis Kaiserslautern sinken, liegen aber immer noch deutlich über der angestrebten Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Peter Schmidt, Kreisbeigeordneter und Koordinator in Sachen Pandemiebekämpfung, informierte den Kreistag über den aktuellen Stand und formulierte einen Appell.

100 neue Infektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet gebe es derzeit (Stand 8. Februar) im Landkreis, wenn die hier lebenden Amerikaner nicht mit berücksichtigt würden. Kämen diese hinzu, sinke die Inzidenz auf 85,5, teilte Peter Schmidt den Kreistagsmitgliedern mit. 100 sei die Grenze, an der über mögliche weitere Maßnahmen diskutiert werden sollte, momentan lehne die Kreisspitze das jedoch ab. Denn der im Vergleich mit der Stadt Kaiserslautern deutlich höhere Wert – dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 40 ohne Amerikaner – sei auf Ausbrüche in zwei Altenheimen und in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung zurückzuführen.

Sorge wegen Infektionsgeschehen in kleineren Gemeinden

Größere Sorgen äußerte er in Hinblick auf das Infektionsgeschehen in einigen kleineren Gemeinden. In den vergangenen Tagen sei es dort gerade in Familien und Nachbarschaften wieder vermehrt zu Ansteckungen gekommen. Daher appellierte er an alle Bürger: „Kontaktbeschränkungen einhalten!“

Wie dynamisch sich das Virus im Kreis trotz aller Beschränkungen ausbreite, verdeutlichte Schmidt anhand der Fallzahlen. In den ersten acht Monaten, nämlich zwischen dem 27. Februar und dem 29. Oktober 2020, wurden gerade einmal 1000 Infizierte registriert. Am 4. Februar 2021, also rund drei Monate später, habe das Gesundheitsamt aber schon die Unterlagen für den 5000. Fall angelegt.

Mikado und Sormas helfen

Dies geschehe mittlerweile größtenteils digital. Während am Anfang gerade in der Kontaktpersonennachverfolgung (KPNV) noch mit Excel-Tabellen gearbeitet worden sei, habe der Landkreis schnell auf das Programm Mikado einer Kaiserslauterer IT-Firma umgestellt. Das werde nun noch mit dem von Bund und Ländern ausgewählten Programm Sormas verknüpft. Außer einem einzigen Anruf pro Fall laufe alles Weitere digital ab. Selbst die Patientenbetreuung erfolge per Digitalvisite.

So sei es den seit Beginn der Pandemie 107 mit der KPNV befassten Mitarbeitern, die 80,5-Vollzeitstellen entsprechen, möglich, bis zu 75 Neufälle pro Tag zu bearbeiten. Diese Personen kümmerten sich „einzig und allein um die Bewältigung der Pandemie“, betonte Schmidt. Da der Landkreis dafür nicht genügend Personal habe, unterstützten derzeit vier Mitarbeiter der Stadt das Gesundheitsamt sowie zehn Personen aus Landes- und Bundesbehörden. Sieben Soldaten der Bundeswehr seien in Abstrichteams und der KPNV eingesetzt.

Derzeit nur Erstimpfungen

Das Testzentrum der Stadt, das sich derzeit noch am Warmfreibad befindet, werde demnächst durch das in der Alten Eintracht und der Unionskirche abgelöst. Dieses solle entweder am 15. oder am 22. Februar eröffnet werden, teilte Schmidt mit, und spätestens zum 1. März das bestehende ganz ersetzen. Der Vorteil dort sei der, dass sowohl Schnelltests, als auch PCR-Tests durchgeführt werden könnten. „Das brauchen wir insbesondere, wenn die Schulen wieder an den Start gehen.“

Zu den Impfungen im Landkreis sagte Landrat Ralf Leßmeister, dass 4706 bis Wochenbeginn im Impfzentrum auf dem Opelgelände verabreicht worden seien. Hinzu kämen die Impfungen in den Altenheimen, die von mobilen Teams vorgenommen werden. In den Einrichtungen seien mittlerweile alle Erstimpfungen erfolgt sowie alle Zweitimpfungen terminiert. Der genaue Impfstofflieferplan liege der Verwaltung immer vier Wochen im Voraus vor, sodass auch hier gut zu planen sei. Aufgrund der geringen Menge an Vakzinen derzeit, würden im Impfzentrum in den nächsten drei Wochen nur Erstimpfungen ausgegeben.

Grüne: Fokus auf Eigenfürsorge richten

Die Grüne Doris Siegfried trug für ihre Partei einen Antrag vor, auf den der Landrat ebenfalls einging. Sie forderte, dass bei der Corona-Bekämpfung der Fokus auf die Eigenfürsorge der Menschen gerichtet werden sollte. Dazu zählten eben nicht nur verordnete Maßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sondern auch eine allgemeine Stärkung des Immunsystems. Hierbei spielten Ernährung, Bewegung und Stressresilienz eine große Rolle. Ein derart gestärktes Immunsystem helfe, so Siegfried, Krankheiten abzuwehren, und unter Umständen auch, schwere Verläufe von Covid-19 zu verhindern. Der Kreis solle hier seine Reichweite nutzen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen.

Den von den Grünen formulierten Vorschlag, Apotheken sollten Vitamin D3 an die Bürger verteilen, hatte der Landrat an das Mainzer Gesundheitsministerium weitergeleitet, „denn ich sehe im Kreistag und im Landkreis keine Zuständigkeit, über grundsätzliche gesundheitspolitische Dinge zu diskutieren“. Diese müssten auf höherer Ebene entschieden werden. Anschließend zitierte er aus der Antwort des Landesuntersuchungsamtes. Demnach gebe es bislang keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass prophylaktisch eingenommenes Vitamin D3 vor einer Sars-Cov2-Infektion schütze. Im Gegenteil dürften die möglichen Neben- und Wechselwirkungen dieses verschreibungspflichtigen Präparates nicht außer acht gelassen werden. So könne es kalziumhaltige Nierensteine fördern und die Kombination mit Entwässerungsmedikamenten sei ungünstig.