Die Anzahl der Corona-Infizierten ist schon seit einigen Tagen vor allem in den Verbandsgemeinden (VG) Ramstein-Miesenbach und Bruchmühlbach-Miesau sehr hoch. Ein Ausbruch des Virus’ in einem Altenheim und Infektionen in Großfamilien sind der Grund dafür.

Am 11. November waren laut Gesundheitsamt Kaiserslautern in der VG Ramstein-Miesenbach 84 und in Bruchmühlbach-Miesau 86 derzeit Erkrankte nachgewiesen. Die Behörde führt die Zahlen auf zahlreiche Infektionen in Großfamilien zurück sowie auf viele Militärangehörige, die nicht auf der Air Base oder in Kasernen, sondern im Umland leben. Diese Fälle würden dann den jeweiligen Wohngemeinden zugeordnet.

In Bruchmühlbach-Miesau sind zudem laut Gesundheitsamt derzeit 20 Bewohner eines Senioren-Zentrums infiziert. Alle dort Lebenden sowie das Pflegepersonal würden momentan getestet. Für Besucher ist die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen.

Zu Komplettschließungen von Schulen sei es im Landkreis bislang nicht gekommen, lediglich einzelne Klassen seien betroffen gewesen. Kindertagesstätten wurden laut Gesundheitsamt aufgrund von nachgewiesenen Infektionen bis jetzt nur tageweise komplett geschlossen. Einzelne Gruppen mussten sich aber für gewisse Zeit in Quarantäne begeben.