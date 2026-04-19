Conny Hanke führt die Bonanza Ranch in Katzweiler. Das ist für die fünffache Mutter so selbstverständlich, wie im Vorstand des Kreisbauernverbandes zu sein – als einzige Frau.

Die Bonanza Ranch in Katzweiler ist vielen als Reiterhof, als Gaststätte im Reiterstübchen, durch Reitturniere oder bis vor ein paar Jahren noch durch Theateraufführungen ein Begriff. Es war Otto Hach, der vor 55 Jahren den Wandel einleitete: Der landwirtschaftliche Betrieb seines Vaters und Großvaters wurde zur Bonanza Ranch. Pensionspferde zogen ein, die Milchkühe aus, irgendwann ging auch der letzte Bulle und das letzte Schwein vom Hof.

Landwirt Otto Hach setzte fortan auf Getreidebau, Grünland und das Standbein der Pensionspferde. Von den vier Kindern wollte zunächst keines in die Landwirtschaft. Die Interessen lagen woanders, wenngleich Tochter Conny als junges Mädel unbedingt Bereiterin – eine ausgebildete Pferdewirtin, die für das professionelle Training, die Ausbildung und das Korrekturreiten von Pferden zuständig ist – werden wollte. „Meine Mutter war ziemlich dagegen“, erinnert sich Conny Hanke, die inzwischen seit 20 Jahren die Chefin der Bonanza Ranch ist. Als Jugendliche ging sie aber erst mal weiter zur Schule und studierte in Bingen internationalen Agrarhandel.

Ohne Hilfe wäre es nicht möglich gewesen

„Den Hof übernehmen, das hatte ich trotzdem nicht vor“, erzählt sie. Deutlich habe ihr durch die Eltern vor Augen gestanden, wie viel Arbeit in der Landwirtschaft steckt. Dass es weder Sonn- noch Feiertag gibt. Und wirklich reich werden, das sei eben auch nicht drin. Irgendwann gab es dann doch ein Umdenken bei ihr. Nicht etwa, weil sie einen Landwirt geheiratet hat. Ihr Mann und Vater ihrer fünf Kinder geht einem ganz anderen Beruf nach. Er steht im Alltag auf dem Hof so nicht zur Verfügung, sei aber da, wenn sie ihn brauche.

Die 44-Jährige sagt: „Wo kann ich Arbeit, Natur, Tiere und die Familie unter einen Hut bekommen, wenn nicht daheim auf dem Hof? Das, was ich mache, ist für mich keine Arbeit, es macht Spaß!“ Doch ohne Hilfe wäre es wohl nicht zu schaffen gewesen: Ohne die anfängliche Unterstützung durch ihre Eltern in der Landwirtschaft und die Schwiegereltern bei den Kindern wäre es wohl weniger „spaßig“ gewesen.

Digitaler Vorreiter mit Aktivstall

Dankbar sei sie, erzählt Conny Hanke, dass es ein sanfter Betriebsübergang gewesen sei. Einfach weil ihr Vater mit all seinem Wissen da gewesen sei und hinter ihr gestanden habe. Im Jahr 2006 übernahm sie die Bonanza Ranch vom Vater. Die erste große Veränderung, die auf sie zurückgeht, ist der Bau eines Aktivstalls im Jahr 2011. Das war damals für die Region noch ziemlich exotisch – und ist es bis heute: Pferde verschaffen sich dank kleiner Sender in der Mähne oder am Halsband computergesteuert Zugang zu verschiedenen Bereichen, etwa zum Futtertrog. Das laufe gut, betont Conny Hanke. Sie hat keine Scheu vor Neuem, probiert gerne etwas aus und sah in der Digitalisierung schon früh Vorteile.

Computergesteuert: Um im Aktivstall auf der Bonanza Ranch an Futter zu kommen, tragen die Pferde Halsbändern mit kleinen Sendern. Archivfoto: VIEW

Getreide baut sie mittlerweile keines mehr an, sondern kauft es beim benachbarten Bauern zu. Ihre rund 70 Hektar Grünland liefern das Heu für die Pferde, oder stehen als Weideland zur Verfügung. Reichlich zu tun gibt es auch auf der Hofstelle selbst. Rund 40 Pferde sind dort zuhause. Neben den Boxen wollen Halle, Außenreitplätze und Koppeln in Schuss gehalten werden, wobei Aushilfskräfte mit zur Hand gehen.

Sie gibt Kurse für Landwirte

„Bei kaltem Schmuddelwetter sonntags die Pferdeäpfel vom Boden kratzen – das wirft auch bei mir schon mal die Frage auf, warum ich mir das antue“, gibt sie lachend zu, dass natürlicher auch über der Bonanza Ranch nicht immer die Sonne für sie lacht. Aber die körperliche Arbeit halte sie gut fit und spare ihr den Weg ins Fitnessstudio, nimmt es die Reiterin mit Trainerschein sportlich.

Conny Hanke, die bislang erste und einzige Frau, die im Vorstand des Kreisverbandes Kaiserslautern des Bauern- und Winzerverbandes ist, hat schon immer auch gerne über das eigene Hoftor der Ranch geschaut. Sich selbst weiter- und fortzubilden, gehöre für sie dazu. 2018 legte sie den Trainerschein an der Andreas Hermes Akademie ab. Seitdem gibt sie – meist in den Wintermonaten – bundesweit Kurse für Landwirtskolleginnen und -kollegen vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Büroorganisation. „Das sind Themen, die für jedes Kleinunternehmen interessant sind“, ordnet sie ein, was sie da unterrichtet und betont erneut, ohne den Rückhalt ihres Mannes, der Eltern und Schwiegereltern gehe es nicht.

„Es wird viel über Gleichstellung, Unterstützung für junge Unternehmerinnen gesprochen. Leider bleibt es zu oft bei wohlwollenden Worten. Worte und der Wille alleine reichen nicht aus. Es braucht einen guten finanziellen Rahmen und praxistaugliche Rahmenbedingungen“, räumt die Landwirtin ein, dass sie mitunter an Grenzen stößt, die eigentlich nicht sein müssten.

Abwechslung auf der Freilichtbühne

Nun braucht selbst eine Powerfrau wie Conny Hanke Auszeiten. Die Freilichtbühne zieht sie magisch an – genau wie die ganze Familie. Dort mitzuspielen, mitzusingen, mitzutanzen, das sei genau das, was ihr guttue. Auch im Sommer 2026 wird sie auf der Bühne stehen – und sich sogar eine Rolle mit der Tochter teilen.

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