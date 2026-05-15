Beim Auftakt zu „40 Jahre Congress Center Ramstein“ am Azur trotzten die Besucher den niedrigen Temperaturen. Das Fazit der Veranstalter: eher verhalten.

Trotz wechselhaften Wetters ließen sich zahlreiche Besucher den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten „40 Jahre Congress Center Ramstein“ am Donnerstag auf dem Außengelände des Freizeitbads Azur nicht entgehen. Dunkle Wolken zogen über das Gelände, immer wieder unterbrochen von kurzen Aufhellungen. Die Gäste reagierten gelassen: Schirme gingen auf, Kapuzen hoch – und sobald die Sonne herauskam, kam fast sommerliche Stimmung auf. „Man muss das Beste draus machen“, meinte ein Besucher, während er sich mit Freunden unter einem Regenschirm zusammendrängte.

Für die musikalische Begleitung sorgten „Die Habachtaler“. Mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire brachten sie gute Laune vor die Bühne. Trotz feuchter Wiesen und kühler Temperaturen wurde geschunkelt, mitgesungen und sogar getanzt. Zwischendurch übernahm DJ Fibo das musikalische Ruder und steigerte mit bekannten Hits und tanzbaren Beats die Energie auf dem Gelände.

Die Feierlaune nicht nehmen lassen

Zusätzliche Stimmung brachte eine Gruppe gut gelaunter Vatertagswanderer, die einen Zwischenstopp einlegte, sich stärkte und anschließend Richtung „Alte Mühle“ nach Reichenbach-Steegen weiterzog. „Bei dem Wetter läuft das Bier wenigstens nicht so schnell warm – man muss die Vorteile sehen“, witzelte einer der Männer, bevor die Gruppe aufbrach.

Das Fazit der Veranstalter fiel verhalten positiv aus. Die äußeren Bedingungen hätten sicher einige potenzielle Gäste abgeschreckt, doch angesichts des wechselhaften Wetters sei die Resonanz erfreulich gewesen. Am Vatertag habe sich gezeigt, dass sich die Menschen in der Region von unbeständigem Wetter die Feierlaune nicht nehmen lassen.