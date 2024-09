Mit einem außergewöhnlichen Konzept zieht die Cockpit Lounge in Landstuhl internationale Gäste an. Was eine Reise in das Flugzeugrestaurant bedeutet, erzählt dessen Leiterin Jackie Asberry.

Nur fünf Minuten dauert es, bis man vom Hauptbahnhof das Schild Cockpit Lounge und das Hotel Christine sieht. Am Eingang direkt links befindet sich „on board“ die Cockpitlounge.