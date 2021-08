Was Autofahrer seit diesem Jahr ärgert , wenn sie zur Tankstelle müssen, ist für Betriebe mit hohem Verbrauch von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas ein zusätzlicher Kostenfaktor. Grund ist die neue CO2-Bepreisung, die fossile Energien verteuert. Die RHEINPFALZ hat sich bei drei Betrieben aus unterschiedlichen Branchen umgehört, welche Auswirkungen die neue Abgabe für sie hat.

Das Busunternehmen „Imfeld Busverkehr“ aus Landstuhl ist mit seiner Fahrzeugflotte im Stadtlinienverkehr von Neustadt/Weinstraße, aber auch im Schulbus- und Mietwagenverkehr unterwegs. Inhaber Frank Imfeld findet es zwar prinzipiell richtig, CO 2 zu bepreisen, um den wirtschaftlichen Anreiz zur Einsparung von Emissionen zu setzen. „Allerdings hätte ich erwartet, dass nicht ausgerechnet das pro Personenkilometer umweltfreundlichste Verkehrsmittel – der Omnibus – damit belastet wird“, bemängelt er. „Die Auswirkungen für unser Unternehmen sind je nach Vertragsart unterschiedlich. Wir haben Verträge, wo wir das volle Kostenrisiko tragen und sind somit mit der Abgabe belastet“, aber auch Verträge, „wo die Treibstoffkosten quasi ein durchlaufender Posten sind, welchen wir allerdings in der Regel ein Jahr bis zum Ausgleich vorfinanzieren müssen.“ Sein Fazit: „Wir werden die Kosten – sobald möglich – an unsere Kunden weitergeben müssen.“

Erst Corona und jetzt noch höhere Kosten

Die Corona-Pandemie hat die Taxi-Branche hart getroffen. Durch Kontaktbeschränkungen, Restriktionen im Reiseverkehr und die Schließung der Gastronomie gingen viele Kunden verloren. Jetzt kommen noch höhere Kosten aufgrund gestiegener Spritpreise auf die Taxibetreiber zu. Ein düsteres Bild vom aktuellen Zustand seiner Branche zeichnet deshalb Walter Traub von Taxi King Ramstein: „Wir können die Kraftstoffkosten nicht an die Kunden weitergeben. Die Taxi-Tarife werden von der Kreisverwaltung vorgegeben. Die Lage im Taxigewerbe ist katastrophal. Ich denke, dass in nächster Zeit die Hälfte der Unternehmen zu machen müssen. Bargeldfahrten sind fast keine mehr vorhanden. Nur Krankenfahrten, Schülerfahrten und Ruftaxi retten noch einige Unternehmen.“

Preiserhöhung für Landwirte kein Pappenstiel

Für Landwirt Jürgen Vogelgesang, Kreisbauernvorsitzender aus Martinshöhe, ist es nicht nur die Kostenerhöhung für Treibstoff, die ihm Sorgen bereitet: „In der Folge werden sich auch die Preise für Futtermittel erhöhen – nicht zuletzt, weil ab Januar wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz gilt. Die Lieferanten geben das ja an die Kunden weiter. Der letzte in der Kette, der kauft, muss das bezahlen.“ Bei einem Dieselverbrauch von 20.000 bis 25.000 Liter jährlich für seine Landmaschinen ist die Preiserhöhung von fast acht Cent pro Liter – zuzüglich Mehrwertsteuer – kein Pappenstiel. „Es ist schon eine enorme Kostensteigerung, die im Laufe des Jahres auf uns zukommt. Ich kann meine Maschinen nicht plötzlich auf Elektroantrieb umstellen“, sagt er. Eine Kompensation der Mehrkosten hält er für ausgeschlossen. „Wir als Landwirte können unsere Preise nicht selbst festlegen, sie werden vom Markt festgelegt.“ Gegenwärtig zeige der Trend eher nach unten. Es sei zwar im Vorfeld die Rede davon gewesen, dass die EU den Landwirten einen Ausgleich schaffen wolle, aber davon habe er bisher nichts mehr gehört.