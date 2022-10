Ein besonderes Konzert gibt es in der protestantischen Kirche in Alsenborn am Samstag, 29. Oktober. Unter dem Tourneetitel „Church in Colors“ wird Sänger Oliver Dums mit seiner Band für musikalische Höhepunkte sorgen – in ganz besonderem Licht.

Der Südpfälzer Dums ist eine schillernde und vielseitige Gestalt am kreativen Musikfirmament. Als „die Stimme der Pfalz“ betitelt, sucht der Sänger und Komponist immer wieder in unterschiedlichsten Genres neue Herausforderungen. Dums wurde bereits mit dem pfälzischen Musikehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Bei der erfolgreichen Kirchentournee „Church in Colors“ sorgt er bereits seit einigen Jahren mit bewegenden Welthits aus dem Pop- und Rockbereich für besondere musikalische Höhepunkte. Die Tournee ist dafür bekannt, den Veranstaltungsraum Kirche mit LED-Technik in ein beeindruckendes Farbenmeer zu tauchen. Gänsehautmomente und musikalische Extraklasse sind zu erwarten, wenn Oliver Dums gemeinsam mit den Musikern Kai Rogowski (Schlagzeug), Philipp Graf (Gitarre), Daniel Zäpfel (Bass) und Marcus Rutz-Lewandowski (Piano) zum Konzert einlädt. Vielen dürfte der Sänger noch als Stimme der Formation Peppermint Patty und anderen bekannten Bands wie HOBO oder Orange4 in Erinnerung sein. Für das außergewöhnliche Konzert kommen die Musiker mit modernster Lichttechnik erstmals nach Alsenborn.

Farbige Szenarien in der Kirche

Der Innenraum der knapp dreihundert Jahre alten protestantischen Kirche mit einem Turm aus dem 13. Jahrhundert wird mit farbigen Szenarien illuminiert, erklärt Elektroniker Kai Diemer, der Alsenborner Wurzeln hat. Das Publikum darf sich auf große Hits wie „Music“ von John Miles und „A sky full of stars“ von Coldplay sowie Songs von U2 und Queen freuen. Dargeboten wird das alles offensichtlich so überzeugend, dass die „Church in Colors“-Tournee in den vergangenen drei Jahren ausverkauft war, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht.

Karten für das Alsenborner „Church in Colors“-Konzert am Samstag, 29. Oktober, gibt es online auf www.pfalzshow.de oder an der Abendkasse: Erwachsene zahlen 23,90 Euro, Kinder bis 14 Jahre 11,90 Euro. Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.