Der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) Pfalz hat in diesem Corona-Sommer sein Angebot an Tagesveranstaltungen ausgeweitet. Der Verein kommt damit dem Wunsch vieler Kinder, Eltern aber auch der Landesregierung nach.

Los geht es gleich in der ersten Ferienwoche vom 6. bis 10. Juli mit einer Fotorallye, Brettspielen und Workshops, die unter dem Motto „Entdecke deine Welt“ stehen. Das Thema für die Zeit vom 13. bis 17. Juli lautet „Entdecke deinen Wald“. Dabei gibt es Outdoor-Tipps, Lagerfeuer und weitere Naturerlebnisse. Vom 20. bis 24. Juli steht das Programm wieder unter dem Motto „Entdecke deine Welt“ und vom 3. bis 7. August werden unter „Entdecke deine Kreativität“ verschiedene Workshops, ein Staffellauf und vieles mehr angeboten. Die Programme laufen immer von 9 bis 15.30 Uhr.

Junior-Ranger-Programm bereits ausgebucht

Ausgebucht ist bereits das Junior-Ranger-Programm, das ebenfalls in der Zeit vom 13. bis 17. Juli stattfindet. Diese CVJM-Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Biosphärenreservat und dem Forstamt Otterberg statt. Zwar musste die Teilnehmerzahl der Juniorranger wegen der Coronapandemie auf 15 reduziert werden. Laut Margit Obländer-Zech, Vorsitzende im CVJM Pfalz, ist es allerdings gelungen, kurzfristig ein zweites Camp zu ermöglichen, so dass mehr Jugendliche als zunächst vorgesehen teilnehmen können.

