Für Frank Zimmer, Vorsitzender der Sickingen Highlander und seinem Team, fiel buchstäblich ein Quader des „Sickingen-Würfels“ vom Herzen, als am vergangenen Freitag um 18 Uhr der erste Christkindlmarkt an der Zehntenscheune in Landstuhl seine Tore bis Sonntagabend öffnete.

Die Entscheidung, der Bevölkerung trotz steigender Coronazahlen eine kleine, aber feine Alternative zum abgesagten Andreasmarkt anzubieten, kostete Zimmer einige schlaflose Nächte. Mit dem sechsten Glockenschlag der nahen St. Andreaskirche begann Marko Bieck, Pipe Mayor bei der K-Town Pipe Band, seinem schottischen Dudelsack Leben einzuhauchen. „Auf eine Eröffnungsrede haben wir bewusst auch in Absprache mit Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt und Stadtbürgermeister Ralf Hersina in der momentanen Lage verzichtet. Der Auftritt der Kinder der Grundschule in der Au wurde ebenfalls abgesagt. Die Türen des Museums bleiben geschlossen“, so Zimmer, mit Bedauern in der Stimme.

Schnell bildete sich vor dem ehemaligen großen Tor zum Hof der Zehntenscheune eine Warteschlange. Freundlich, aber bestimmt, wurde durch den Sicherheitsdienst die 2G-Regel, überprüft. Rund um den eingezäunten Vorplatz sorgten CO2-neutrale „Pfalzfackeln“ mit nachhaltiger Brenntechnologie, für ein beeindruckendes Flammenspiel und luden zum Verweilen bei einem Punsch ein. Ein kleines Kinderkarusell sorgte dafür, dass Papa und Mama ein wenig Entlastung erfuhren und ihren Glühwein genießen konnten.

Waffeln am Stiel und Whiskey

Waffeln am Stiel boten Emily und Gina in ihrer Weihnachtsbude an. Sie hatten die Idee aus Düsseldorf mitgebracht, und so konnte jeder Besucher mit sauberen Fingern seine Waffel genießen. Thomas (62) und Nic (25), gestandene Highländer, boten in ihrer Bude Whiskey in verschiedenen Variationen an. „Noch ist es ruhig bei uns. Jetzt wird erst Glühwein getrunken. Das wird sich aber bald ändern“, meinen beide mit breitem Grinsen.

„Wir Highlander, eine Unterabteilung der Landstuhler Heimatfreunde, könnten natürlich diesen 3-tägigen Markt ohne Unterstützung unseres Muttervereins und der Fördergemeinschaft der Sickingenstadt nicht stemmen“, so Zimmer, und ergänzt: „Total überrascht hat mich die problemlose Hilfe, sei es durch die Verbandsgemeinde oder durch die Stadt Landstuhl selbst. Ob Ordnungsamt, Bauhof oder Stadtgärtnerei, alle halfen mit“.

Schmuck aus altem Silberbesteck und Seifen

Wem es draußen zu ungemütlich wurde konnte sich in der Zehntenscheune auf dem kleinen Handwerker- und Künstlermarkt umschauen. Dicht umlagert von weiblichen Besuchern war der Stand mit Seife in vielen Farb- und Geruchsvariationen. Am Stand von Vera Jung wurden alte Faßdauben zu kreativen Adventskränzen und uralte Schuhleisten zu dekorativen Adventsgestecken. Gegenüber wurde aus altem Silberbesteck geschmackvoller Schmuck gezaubert und an den Nachbarständen handgefertigte Schals und Mützen in vielen Variationen angeboten.

Tobias Bold (44) ist nach drei Jahren beruflicher Tätigkeit in Japan wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt. „Es ist einfach toll, wieder alte Freunde bei einem Glühwein und Spießbraten vom Holzkohlengrill zu treffen und sich auszutauschen“, so der „Landstuhler Japaner“ auf Zeit. Michelle aus Florida und Thai aus Texas sind seit drei Monaten in Deutschland stationiert und finden es einfach „great und wonderfull“ hier in der Altstadt Flammkuchen und Glühwein zu genießen. „Es tut einfach gut, wie in normalen Zeiten wieder unter Menschen zu sein, und die Coronakrise mal auszublenden“, bemerkt Dana Amann. Ihr Ehemann Mathias findet den Christkindlmarkt einfach gemütlicher, als den großen Andreasmarkt.

Stadt- und der Verbandsbürgermeister waren sich einig: „Was hier in drei Tagen in ehrenamtlicher Arbeit erbracht wird, verdient hohen Respekt und Anerkennung. So haben Krisen auch ihre guten Seiten, sie schweißen zusammen“.