Vor der Wahl: Den Tourismus in der Region zu fördern, ist eines der Ziele von FDP-Landtagskandidat Christian Kopp. Außerdem stehen der regelmäßige Austausch mit den Wählern und eine gute Infrastruktur auf der Agenda des Liberalen.

„Wir haben eine genauso schöne Landschaft wie der Hochschwarzwald“, findet Christian Kopp. Im Gegensatz zu der bei Touristen und ihm selbst sehr beliebten Region in Baden-Württemberg hapere es in der Westpfalz jedoch noch an der Vermarktung. Der verheiratete Kaiserslauterer, der gerne joggt, aber auch in den Bergen wandert, wünscht sich vor allem, dass dabei alle an einem Strang ziehen. „Wir müssen uns als Großregion verstehen“, wirbt er dafür, vom Konkurrenzdenken der Kreise wegzukommen. Dafür sei es auch wichtig, beim öffentlichen Personennahverkehr gut aufgestellt zu sein, „damit die Leute überall ohne Auto hinkommen können“.

In diesem Bereich sieht Kopp, der in Mainz als Wirtschaftsprüfer arbeitet, noch Luft nach oben, etwa beim Ausbau des Schienenverkehrs. Gerne würde er häufiger mit dem Zug pendeln – wenn er nicht gerade wie jetzt, im Corona-Lockdown, von zuhause aus tätig ist. Dann wäre er aber jeden Tag eine Stunde länger unterwegs als mit dem Auto. Das sei eine Größenordnung, die schon weh tue. „Was uns in Kaiserslautern fehlt: Wir haben keine direkte Bahnverbindung ins Rhein-Main-Gebiet.“ Das zu ändern, dafür würde er sich gerne einsetzen, auch wenn er weiß, dass „das ein dickes Brett zu bohren ist“. Viel Geld müsste dafür in die Hand genommen werden. Er steht aber auf dem Standpunkt: „Wenn ich nie anfange zu bohren, wird es nie was.“

„Ich möchte den Menschen eine Stimme geben“

Insgesamt geht er weniger mit dem Versprechen, ein bestimmtes Ziel sicher zu erreichen, in den Wahlkampf, als vielmehr damit, sich für die Wünsche seiner Wähler einzusetzen. „Ich möchte den Menschen eine Stimme geben“, sagt der 1977 Geborene. Um immer zu wissen, was die Leute vor Ort bewegt, sollten Politiker regelmäßig den Kontakt suchen, ist der Liberale überzeugt. Er plädiert dafür, sich einmal im Quartal in die Fußgängerzone zu stellen, „und ansprechbar zu sein“.

Das hätte er sich besonders auch jetzt im Wahlkampf gewünscht: auf die Menschen zugehen zu können, um ihnen von seinen Ideen zu erzählen und ihre Sorgen aufzunehmen. Eigentlich wollte er viele Haustürbesuche machen, „aber in Coronazeiten ist das absolut unangebracht“. Grundsätzlich sieht er den Wähler in der Pflicht, sich über die Politiker zu informieren. Umgekehrt aber „haben wir auch die Verpflichtung, ihnen die Informationen über uns zu geben“. Das sei jedoch momentan aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur sehr eingeschränkt im persönlichen Austausch möglich.

Digitale Infrastruktur als wesentlicher Faktor

Daher weicht der FDP-Mann, dem am liberalen Weltbild besonders gefällt, dass nicht alle gleich sein müssen, ins Digitale aus. Zum einen präsentiert er sich auf der klassischen Internetseite seiner Partei, wo er seine politischen Ziele, zu denen auch der intensive europäische Austausch gehört, noch einmal formuliert hat. Zum anderen nutzt er Instagram. Dort führt er Gespräche über den Datenschutz und andere Themen, die jeder Interessierte live verfolgen kann.

Schnelle Internetverbindungen und eine ausreichende Bandbreite sind für solche Formate enorm wichtig. Kopp ist, unabhängig von Wahlkampf und Homeoffice, schon lange davon überzeugt, dass eine moderne digitale Infrastruktur sich für die Region auszahlen würde. Sie sei der entscheidende Faktor für einen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort, wenn es um die Ansiedlung von Unternehmen gehe. Kaiserslautern stehe in diesem Bereich besser da als vor fünf Jahren. „Aber wir sind noch nicht da, wo wir hinmüssen.“

Bitte ergänzen Sie

Auf meinem Lesetisch liegt derzeit ...

... „Lost in the Alps“, ein XXL-Wanderführer durch die Schweizer Alpen.

... ein Raumschiff zu bauen.

... ein Raumschiff zu bauen.

... ins Bäderhaus nach Bad Kreuznach.

... ins Bäderhaus nach Bad Kreuznach.

