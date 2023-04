Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SCHOPP. Das Forstrevier Finsterbrunnen, in dem die rund 800 Hektar Schopper Gemeindewald den mit Abstand größten Teil ausmachen, steht unter neuer Leitung. Christian Kappich, bislang Förster des ebenfalls zum Forstamt Kaiserslautern gehörenden Reviers „Neubau“ zwischen Landstuhl und Ramstein-Miesenbach, wechselte vor wenigen Tagen in den südlichen Zuständigkeitsbereich des Forstamts.

Formell musste der Gemeinderat Schopp der Neubesetzung der Stelle zustimmen, was auch einstimmig geschah. Kappich stellte sich am Donnerstagabend dem Gremium in Begleitung von Forstamtsleiterin