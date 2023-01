Bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau am 18. Juni schickt die SPD Christian Hirsch ins Rennen.

Der 43-jährige Diplom-Sozialarbeiter stammt aus Bruchmühlbach und ist der Sohn des langjährigen Ersten Beigeordneten Bernhard Hirsch (SPD), der zugleich der Arbeiterwohlfahrt (Awo) vorsteht. Die Awo ist auch die Arbeitgeberin von Christian Hirsch, der in der Organisation das FCK-Fanprojekt betreut. Im Awo-Projekt „Connect“, das junge Menschen mit Problemen wieder ins gesellschaftliche Leben sowie in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren will, leitet er die Bereiche Streetwork und offene Jugendarbeit.

Hirsch ist verheiratet und hat eine achtjährige Tochter sowie einen sechsjährigen Sohn. Im Ortsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau hat er seit der letzten Kommunalwahl einen Sitz.

Bei ihrem Neujahrsempfang hat die SPD am Sonntagnachmittag vor über 100 Besuchern Hirsch als ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl vorgestellt. Er gab sein Programm bekannt, dass er angehen will, falls er gewählt wird: „Ich möchte ein Bürgermeister sein, der alle Ortsgemeinden im Blick behält, mit einer guten Infrastruktur, digitaler Zukunft, gut aufgestellter Verwaltung und Feuerwehr, tollen Freizeitmöglichkeiten, bezahlbarem Wohnraum für alle.“

„Antworten auf Klima- und Energiekrise“

Er wolle Antworten auf die aktuelle Klima- und Energiekrise erarbeiten, moderne Schulen mit sicherem Schulweg für alle Kinder garantieren sowie eine starke Kinder- und Jugendarbeit etablieren, meinte Christian Hirsch weiter. Die Jugendarbeit, die die Vereine mit vielen Ehrenamtlichen leisteten, wolle er mehr würdigen. Er stehe für Bürgernähe und dafür, dass die Verwaltung einen guten Service und eine gute Dienstleistung bieten solle. Sein Ziel sei es, eine lebenswerte Verbandsgemeinde zu schaffen. Die Arbeit müsse optimiert werden, sodass die Einrichtungen der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau effektiv arbeiteten, betonte der Kandidat weiter.

Die Amtsperiode von Bürgermeister Erik Emich (CDU) läuft am 17. Januar 2024 aus. Emich hat bereits Anfang 2022 gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, wieder für den Bürgermeistersessel kandidieren zu wollen und diese Absicht auf Anfrage im neuen Jahr bekräftigt. Eine offizielle Nominierung steht aber noch aus.