Gerne wären die Mitglieder des Chores „d’acCHORd“ vor den Festtagen aufgetreten, doch eine Reihe von Krankheitsfällen hat dies verhindert, sagt Gerda Hagner-Ramirez, die musikalische Leiterin. Umso mehr freute sie sich, dass beim nachgeholten Konzert in der evangelische Kirche alle Plätze besetzt waren.

Die Mehrstimmigkeit erzeugt eine erstaunliche Klangfülle. Das Tenor- und Basstimbre der Männer grundiert den Vortrag. Etwas versetzt entfalten sich darüber die Alt- und Sopranlagen der Frauenstimmen. Das „Gloria in excelsis Deo“ ist einer der Höhepunkte des Chorkonzerts am frühen Sonntagabend. In der Vierung des Kirchenraumes entsteht eine Art weihnachtlicher Feierlichkeit. Umgeben von den hellen Wänden des Gotteshauses zelebrieren die siebzehn Mitglieder des Ensembles die Kantate. Alle sind schwarz gekleidet. Der Zusammenklang ihrer Stimmen erzeugt eine fast greifbare Harmonie. Und jedes Mal beim „Gloria“ steigen daraus die starken Sopranstimmen in die Höhe.

Das gemeinsame Singen pflegt „d’acCHORd“ seit dem Jahr 2008, erzählt Gerda Hagner-Ramirez am Rande des Liederabends in Trippstadt. Ganz bewusst und aus Freude an der Entfaltung der Stimme verzichteten sie weitgehend auf instrumentale Begleitung. Das Repertoire umfasse geistliche und weltliche a-cappella-Musik von Barock bis in die Moderne. Bei der Auswahl der Stücke für das Programm am Sonntagabend zielen die Chorsänger bei bekannten weihnachtlichen Liedern auf die Beteiligung der Gäste. Dezenten Vorgaben aus dem Programmblatt für die Verteilung der Rollen zwischen Chor und Publikum folgen die Leute im Kirchenraum mit vernehmbarem Vergnügen.

Getragen von den Stimmen

Gespanntes Aufhorchen ist zu spüren beim Adventslied „Maria durch ein´ Dornwald ging“. Vielstimmiges Summen bis in den Bass hinein bildet den Auftakt. Dann lösen sich die voluminösen Sopranstimmen, schwingen sich hoch über die dunklen Töne. Versetzt folgen die Männerstimmen dem Text, in dem Maria beim Durchschreiten eines verdorrten Rosenfeldes ein Erblühen hervorruft. Danach schweigen die Singstimmen vorübergehend und geben einem Choralvorspiel an der Orgel (Elisabeth Ramirez) Raum. „Der Tag, der ist so freudenreich“ von Johann Sebastian Bach ist zunächst ein sakral wirkendes Schreiten des großen Instruments. Unmerklich geht es über in tänzerisches Zirkulieren. Ins Musikalische übersetzt erleben die Hörer, wie über Tonfolgen Freude ausgedrückt werden kann.

Doch diese Unterbrechung ist die Ausnahme. Der Großteil der Vorträge wird getragen von den Stimmen der Ensemble-Mitglieder. Die klaren und hohen Frauenstimmen sind bei einzelnen Stücken immer wieder deutlich herauszuhören. Die Arie „He shall feed his flock“ aus dem Messias von Georg Friedrich Händel bietet schließlich Dagmar Schmidt mit ihrer eindrucksvollen Sopranstimme allein die Bühne. Feierlichkeit erfüllt dabei den Raum von der Empore aus. Das Staunen im Publikum über die Festigkeit der Töne in der Höhe teilt sich unausgesprochen mit. Scheinbar mühelos trägt die Sopranistin ihren Part vor. Das Aufschwingen aus tieferen Lagen heraus geschieht in einem Zug. Die Stille im Kirchenraum am Ende der Arie spricht Bände.