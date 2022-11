Gerade von einer Chorreise nach Kärnten zurückgekehrt, startet der Chorleiterchor Pfalz sein nächstes Projekt am Samstag, 12. November, 19 Uhr, zusammen mit dem Musikverein Kollweiler im Bürgerhaus Weilerbach. „Chor trifft Orchester“ heißt es und wird von dem bundesweiten Programm „Impuls – Förderung der Amateurmusik in ländlichen Räumen“ unterstützt.

Was bewirkt das Förderprogramm Impuls? Es soll Musizierenden Anreize und Motivationshilfen für einen Neustart nach Corona geben. Ensembles und Gruppen sollen schnell zur Wiederaufnahme von Proben- und Konzerttätigkeiten befähigt, die Gewinnung von Mitgliedern gefördert und Digitalisierungsprozesse vorangetrieben werden. Auch an der Außendarstellung soll gefeilt werden. „Ton-, Bild- und Filmaufnahmen werden gemacht, mit denen beide Ensembles, Chorleiterchor und Musikverein auf der Homepage, auf YouTube und in anderen Kanälen zeitgemäß und zeitnah werben können.“ Als Partner fand sich der Musikverein Kollweiler. Unter dem Musikantenehepaar Karlheinz und Kitty Reißmann ist er sehr aktiv. Ein Infonachmittag für eine Bläserklasse und das Musikalische Weinfest stießen zuletzt auf große Resonanz.

Im September hatte man das erste Mal zusammen geprobt. „Es ist interessant mit einem Verein, in dem sich viele junge Menschen finden, etwas zu entwickeln“, blickt Chorleiter Harald Kronibus zurück. Das Terrain ist ihm nicht unbekannt. Bei einer Konzertreise ins Erzgebirge hatte er schon einmal mit einem Blasensemble konzertiert. Noch eine Nummer größer ist das Musizieren mit dem etwa 40 Mitglieder zählenden Blasorchester. Doch unter Harald Kronibus zeigt sich der Chorleiterchor flexibel. „Gut 80 Personen stehen auf der Bühne“, sagt Karlheinz Reißmann und freut sich auf das Großereignis. „Mit neuen Tönen, neuen Stimmen, neuen Klängen wollen wir Aufmerksamkeit erreichen, Imagepflege und Qualität verbessern.“

Was verbindet „Chor trifft Orchester“?

Beide decken viele Genres ab. Aus einem mannigfaltigen Repertoire werden Chorliteratur und Orchesterstücke solistisch einzeln und gemeinsam dargebracht. Chor trifft Orchester unter anderem im „Chor der Priester“ aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, dem Gefangenenchor aus Nabucco (G. Verdi), dem „Bozener Bergsteigermarsch“ und bei Rock von der Küste von Santiano. Beide Stücke hat Harald Kronibus extra für vierstimmigen Männerchor umgeschrieben. Die Generalprobe für das gemeinsame Konzert fand im Bürgerhaus in Kollweiler statt.

Kräftige Tuben, Holzbläser und strahlende Trompeten überlagern anfangs noch den Chor. Immer beherzter treten jedoch die Männer auf. Bald ist die richtige Balance gefunden und ruhevoll und geschmeidig erklingen „Isis und Osiris“ im Adagio. „Takt 45 nochmal“, fordert Reißmann seine Spieler auf. „Nochmal von vorn“, fordert Harald Kronibus die Sänger. Am Ende stehen ein sauber punktiertes Notenbild der Instrumentalisten und ein eindringlicher Text von „Flieg Gedanke“ bis „Teure Heimat, leb wohl“. Energetische Akzente werden beim „Jägerchor“ herausgearbeitet. Beim „Santiano“-Medley spürt man förmlich peitschende Wellen, triefendes Nass und eine unbändige Kraft. Wie ein Präzisionsrad dreht sich der „Fliegermarsch“ – beiden Klangkörpern ein beliebtes Musizierstück. „Die Noten nicht zu lang, schön kurz, marschmäßig“, heißt es beim „Bozener Bergsteigermarsch“. Kaffee und Kuchen gibt es vor dem Enddurchlauf zur Belohnung.

Warum sollte man das Konzert besuchen?

„Es entsteht ein bunter Mix von Klassik, volkstümlichem Liedgut, Oper, Operette, Film, Moderne und vielem mehr. Beide Klangkörper wollen sich dabei Herausforderungen stellen, wollen Aufmerksamkeit und sich in ihrem Wirken – mit hoffentlich gutem Besuch – bestätigt fühlen“, antwortet Karlheinz Reißmann. „Wir bieten Männerchormusik mit modernen Einschlag. Ein wichtiges Kulturgut soll erhalten bleiben“, ergänzt Sven Flaxmeyer. „Auch sonst verspricht das Programm mit den Solisten Harald und Ekaterina Kronibus und der Rodenbacher Sängerin Patricia Sweigart unterhaltsam zu werden.“

Info

Die Abschlussveranstaltungen finden zu zwei Terminen an zwei verschiedenen Orten in der Pfalz statt: Samstag, 12. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus Weilerbach und Samstag, 26. November, 19 Uhr, im Hohenstaufensaal Annweiler. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind unter Telefon 06385 925708 oder per E-Mail an kitty@reissmann.email erhältlich. Reservierung und Informationen gibt es unter www.chorleiterchorpfalz.de.