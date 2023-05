Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Chorleiter stellt seinen Mitstreitern per Brief Übungsaufgabe, das Orchester probt Corona-konform im Wald und geht ins Netz. Auch wenn ein normaler Probebetrieb derzeit nicht möglich ist, bleiben die Musiker im Landkreis am Ball. Und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Besondere Wege ist der Enkenbacher Chorleiter Jürgen Knecht gegangen. Mit Rundschreiben hielt er seine Sängerinnen und Sänger fit. In der Corona-Krise blieb er so in ständigem Kontakt