Ein Konzert hat der Gesangverein Harmonie Neuhemsbach kürzlich im Dorfgemeinschaftshaus gegeben. Er und die drei Gastchöre standen unter der Leitung der neuen Dirigentin Alexandra Hoffmann. Seit 1999 dirigiert sie den Männerchor Wiesenthalerhof, seit 2008 den GV Otterbach, seit 2009 die moderne Formation „Sing2gether“. Was lag da näher, als die Chöre zusammenzuführen und ein Konzert gemeinsam zu gestalten. „Jeder der Chöre sang trotzdem für sich alleine und nur zum Finale gemeinsam“, betont Hoffmann. Mit „Top of the world“, „One way wind“ und „Sailing“ eröffnete der Gesangverein Neuhemsbach den Liednachmittag. Südseeklänge, Medleys, Schlagermelodien und Musicals bildeten das Hauptrepertoire der Gastchöre. Stimmung erzeugte zum Schluss ein Gemeinschaftschor mit allen Sängerinnen und Sängern. Sie überzeugten mit Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“, der Alpenrockballade „Weit, weit, weg“ und dem Udo Jürgens Potpourri „Aber bitte mit Sahne“.