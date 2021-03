Im ehemaligen Penny-Markt in Landstuhl, Kaiserstraße 167, hat am Montag eine Filiale des Discounters Centershop eröffnet. Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern inklusive Außenverkauf werden circa 20.000 Artikel des täglichen Bedarfs angeboten.

Man verstehe sich als Nahversorgungs-Discounter, so Marc Goldschmidt, der mit Guido Korn die Geschäftsführung innehat. Die Gestaltung der Filiale sei übersichtlich, sodass sich Kunden gut zurechtfinden. Die Stärke des Angebots liege im Bereich von Saisonwaren – zurzeit seien dies vor allem Artikel für Garten und Freisaison. In Anbetracht der Corona-Situation sei das Sortiment in den Bereichen Hygieneartikel und Masken verstärkt worden, in Kürze seien auch Selbsttests erhältlich. Centershop ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Köln. Nach eigenen Angaben ist es in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen mit über 70 Märkten vertreten. Dass die Entscheidung auf Landstuhl als neuen Standort gefallen ist, liege vor allem an der Nähe zu Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach. „Wir wollen in der Region, die wir als sehr interessant für unseren Filialtyp sehen, mit unserer neuen Filiale in Landstuhl starten und die Region weiterentwickeln“, sagt Goldschmidt. In Landstuhl werden zehn Arbeitsplätze geschaffen.