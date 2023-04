Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesem Jahr wird einiges in der Sickingenstadt geboten. Unter dem Motto „Celebramus 2023“ feiert Landstuhl zum einen 700 Jahre Stadtrecht, zum anderen starb vor 500 Jahren der Namensgeber Franz von Sickingen. Mit einer Abendmesse wurde der Reigen der Feierlichkeiten am Sonntag in der St.-Andreas-Kirche eröffnet.

Auch die katholische Pfarrkirche St. Andreas – ein geschätztes Kleinod, wie Pfarrer Jörg Stengl betonte – feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Sie wurde im September 1753 eingeweiht