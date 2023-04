Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Klein fordert eine „nachvollziehbare Strategie“, wie es mit dem Unterricht an den Schulen im Landkreis Kaiserslautern in den nächsten Wochen weitergeht. „Die steigenden Infektionszahlen haben massive Auswirkungen auf den Unterricht. Es ist absolut nachvollziehbar, dass sich Eltern, Lehrer und Schüler darüber zunehmend Sorgen machen“, so Klein.

An den Schulen werde mit hohem Engagement gearbeitet, „um den Laden am Laufen zu halten“, so der CDU-Mann in einer Pressemitteilung. Demgegenüber sei der Corona-Hygieneplan