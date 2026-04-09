Am Congress Center Ramstein (CCR) wird gebaut: Die im November vom Stadtrat beauftragte energetische Sanierung des Daches ist derzeit in vollem Gange. Die neue Konstruktion über dem Haupteingang soll winddicht und besser gedämmt sein als die alte. Dadurch, so hofft die Stadt Ramstein-Miesenbach, verbessert sich das Raumklima im Gebäude und die Energiekosten für den Betrieb sinken. Außerdem soll die Dachfläche geradliniger werden. 100.000 Euro sind für die Arbeiten angesetzt, wovon 15 Prozent aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude und der Rest aus dem Stadtsäckel bezahlt werden.