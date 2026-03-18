Keine Party ohne Motto, das gilt auch für das Abitur. Schülerinnen und Schüler aus Stadt und Kreis erklären, für welches Wortspiel sie sich entschieden haben und warum.

Das Abitur ist für die Schülerinnen und Schüler mehr als nur ein Schulabschluss. Für sie geht eine Ära zu Ende, ein Lebensabschnitt, in dem die Schule in den letzten zwölfeinhalb Jahren den Alltag bestimmte. Kein Wunder, wenn diese Zeit neben Nervosität und Prüfungsstress auch noch eine ganze Reihe anderer Emotionen mit sich bringt, die sich nach den Prüfungen in den Feiern rund um das Abitur entladen. Dazu gehören der Abi-Ball, die Motto-Woche und der Abi-Streich. Und auch ein übergreifendes Abi-Motto wird von den Abiturjahrgängen gewählt, das die Stufe in diesem letzten gemeinsamen Akt noch einmal zusammenschweißen soll. Wir haben alle Schulen in Kaiserslautern und im Landkreis angefragt, sieben haben geantwortet und mit uns über ihre Motto-Wahl gesprochen.

Las Vegas in Landstuhl

Nach Las Vegas zwischen rollende Würfel und wirbelnde Roulette-Tische geht es an der IGS am Nanstein in Landstuhl: „ABIvegas – um jeden Punkt gepokert“, lautet das Motto, für das sich der Jahrgang entschieden hat. „Die Idee dahinter passt gut zu unserer Schulzeit“, erklären die Schülerinnen Safa und Vahissa. Im Unterricht hätten sie öfter mithilfe von Quizfragen und kleinen Spielen gelernt und so nicht nur im übertragenen Sinne um Notenpunkte, sondern tatsächlich auch um Spielpunkte gekämpft. „Nach so vielen Jahren Schule zeigen wir noch mal vollen Einsatz für das letzte große Ziel, nämlich das Abitur. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würden wir am Ende noch einmal alles auf eine Karte setzen“, ergänzen sie.

Ebenfalls glamourös geht es am Rittersberg-Gymnasium in Kaiserslautern zu. Unter dem Motto „ABIversial – 13 Jahre im falschen Film“, in Anlehnung an die Universal Filmstudios, erwecken die Schüler das alte Hollywood wieder zum Leben. Bei der Auswahl hätten sie auch darauf geachtet, dass sich das Motto gut im Design der Schülerzeitung umsetzen lässt. Auch die Karten für den Abiball seien wie alte Kinotickets gestaltet, erzählt Mathilda, die die Tickets für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler gestaltet hat.

Party-Song als Abi-Motto

Gleich zwei Schulen haben sich für ein Motto entschieden, das man fast nicht neutral aussprechen, sondern direkt singen muss, wenn man den Fergie-Song kennt: „A little ABI never killed nobody“. Unter diesem Motto feiern die IGS Enkenbach-Alsenborn und das Sickingen-Gymnasium in Landstuhl. Die Musikauswahl für den Abi-Ball sollte in beiden Fällen leicht fallen.

Die Schülerinnen und Schüler des Albert-Schweizer-Gymnasiums in Kaiserslautern hingegen haben bei ihrer Motto-Wahl wohl schon an den Tag nach dem Ball gedacht und sich für „ABIprofen – der Schmerz hat ein Ende“ entschieden. Wichtig sei dem Jahrgang auch gewesen, ein Motto zu wählen, das in der Vergangenheit noch nicht so häufig benutzt wurde, erklärt Nasim, der zum Abi-Komitee gehört.

Die Formel 1 in Kaiserslautern

Nicht direkt um Medizin, aber um einen anderen Stoff geht es beim Motto der Freien Waldorfschule Westpfalz in Otterberg. Das Motto hier lautet „CannABIs – 13 Jahre Stoff und immer noch nicht High“. Der Spruch habe seit drei bis vier Jahren auf einer kleinen Tafel in der Schule gestanden. „Da dachten wir, das nehmen wir einfach als Motto“, sagt Leander, der für die Abschlussklasse spricht.

Den langen Weg zum Abitur soll das Motto der Schülerinnen und Schüler des Burggymnasiums Kaiserslautern verdeutlichen. Mit „FerrABI – 13 Jahre neben der Spur“ wolle man auf die vielfältigen Erfahrungen, Herausforderungen und auch Umwege anspielen, die die Schulzeit mit sich bringt, erklärt Marla, die dem Abi-Motto-Komitee vorsitzt: „Mit dem Abschluss endet für uns unser erster wichtiger Lebensabschnitt. Nun beginnen neue Wege, sei es im Studium, in der Ausbildung oder in anderen beruflichen und persönlichen Perspektiven“, beschreiben sie und ihre Mitschüler den Prozess, den der Abschluss für sie mit sich bringt.