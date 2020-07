Mit dem Durchschneiden des rot-weißen Flatterbandes fuhr am Freitagnachmittag der erste Bus in den neu gestalteten Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Ramsteiner Stadtmitte ein. Im gleichen Atemzug wurde die neu entstandene Lounge des Congress Centers Ramstein (CCR) eingeweiht.

„Ländliches Leben kann durchaus auch urban sein“, sagte Staatssekretär Andy Becht vom rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium mit Blick darauf, dass sich hier Kultur und Mobilität miteinander verbinden. Er verwies auf das Nahverkehrskonzept, für das neue Strukturen geschaffen werden und nannte als Stichwort „Mobilität aus einer Hand“. Bus, Bahn, Taxi, Fahrradständer, Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder und das Einbinden von Fußgängern vereinten sich hier. „Es geht darum, Schnittstellen zu schaffen. Das ist das Leitbild unserer Mobilität“, hielt er fest.

Landrat Ralf Leßmeister (CDU) hob die Bedeutung der im CCR angesiedelten Mobilitätszentrale hervor: „Hier laufen die Fäden zusammen.“ Auch sei die Gestaltung in Symbiose mit dem Kultur- und Tagungszentrum gelungen.

Kurze Wege und politischer Wille

Michael Heilmann vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar ging auf die besondere Situation in Ramstein ein: „Hier kommen fünf Buslinien zusammen und die Wege zu den Schulen sind kurz.“ Ein solches Projekt könne nur umgesetzt werden, wenn der politische Wille da sei.

Den bescheinigte Ralf Hechler (CDU), Verbands- und Stadtbürgermeister, den Ratsmitgliedern und den Projektpartnern, wie VRN und Landesbetrieb Mobilität. Er gab einen kurzen Abriss zur Bahnhofsgeschichte. Dieser wurde 1984 mit Taxistand und Kiosk eröffnet und 2015 als ZOB ausgewiesen. Hechlers Fazit zur Neugestaltung des ZOB und dem Umbau des CCR mit Lounge und multifunktionalem Vorplatz: „Das Werk ist gelungen.“

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des ZOB und den CCR-Umbau belaufen sich auf 2,3 Millionen Euro. Zuschüsse in Höhe von 1,1 Millionen Euro flossen von Land und VRN. Offiziell wird der ZOB ab Montag in Betrieb genommen. Die Echtzeitanlage wird voraussichtlich Ende Juli montiert. Die CCR-Lounge wurde am Abend bei einer ersten Veranstaltung eingeweiht.