Während die Freilichtbühnen in Katzweiler und in Queidersbach in dieser Saison unbespielt bleiben, warten die Landstuhler Burgspieler mit einem Aus noch ab. Bis Anfang Mai haben sie sich eine Frist gesetzt, um dann eine endgültige Entscheidung zu fällen. Grundsätzlich sieht Vorsitzender Frank Zimmer die Möglichkeit, vorausgesetzt der Gesetzgeber stellt die Weichen dafür.

„Abgesagt ist schnell“, meint Zimmer und schiebt die Frage hinterher: „Warum sollten wir nicht noch abwarten?“ Noch sei die Hoffnung auf die Spielzeit 2020 nicht begraben. „Es ist eine schwierige Situation, aber wir wollen uns die Entscheidung noch offen lassen.“ Ausschlaggebend sei, ob aufgrund der Kontaktsperre geprobt werden kann und in welcher Größenordnung Veranstaltungen stattfinden können.

Bereits im Januar – und damit diesmal besonders früh – wurde mit den Proben und Stellproben auf der Burgruine Nanstein begonnen. Die seien bei der ersten Kontaktsperre auf Eis gelegt worden, berichtet Zimmer. Allerdings: „Die Spieler lernen ihre Texte daheim.“ Die Darsteller seien zwar wie jeder andere auch etwas enttäuscht und deprimiert, aber dennoch motiviert.

Aufführung keine „Großveranstaltung“

Anfang April hat auch der Kartenvorverkauf für das diesjährige Stück „Das Wirtshaus im Specktal“ begonnen. Damit habe man die in der Vergangenheit gerne genutzte Möglichkeit bieten wollen, an Ostern Gutscheine zu verschenken, so Zimmer. Inwieweit dies in Anspruch genommen wurde, ist dem Vorsitzenden nicht bekannt.

Die Burgspieler stehen in engem Kontakt mit dem Verband Deutscher Freilichtbühnen. Dieser habe signalisiert, dass es sich bei einer Aufführung nicht um eine „Großveranstaltung“ handele, erzählt Zimmer. Eine solche „Großveranstaltung ist von Seiten der Landesregierung untersagt, der Begriff aber über eine Personenzahl nicht exakt definiert“.

Noch ist die Tribüne im Innenhof der Burg nicht aufgebaut. Auf ihr würden, sollte gespielt werden, 480 Personen Platz finden. „Wir machen uns Gedanken, wie wir das durchführen können, aber es gäbe da schon Möglichkeiten“, zeigt sich Zimmer angesichts der geltenden Abstandsregeln zuversichtlich. „Wenn wir eine Chance zum Spielen sehen, werden wir bei der Verbandsgemeinde, der Kreisverwaltung und dem Land als Burgherr Anträge stellen.“

„Tribüne steht noch nicht“

Noch ist es nicht soweit. Wenn Bund und Länder Anfang Mai die aktuelle Corona-Situation in den Blick nehmen und über weitere Maßnahmen beraten, werden die Burgspieler ihre Entscheidung treffen. Fällt die Saison ins Wasser, ist der finanzielle Verlust noch nicht allzu groß. „Die Tribüne steht noch nicht und wir brauchen keine Security“, nennt Zimmer die beiden größten Posten der Rechnung. Bislang wurden nur kleinere Beträge für Werbemittel, Textbücher und Kostüme ausgegeben.

Sollte aber ein Ja von Seiten der Landesregierung kommen, stehen die Akteure in den Startlöchern. Zunächst wollen sie am Samstag, 6. Juni, von 11 bis 14 Uhr bei einer Preview auf dem Alten Markt in Landstuhl Einblicke in das Stück geben, bevor sie eine Woche später am Samstag, 13. Juni, um 20 Uhr zur Premiere einladen möchten.