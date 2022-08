„Das Wirtshaus im Specktal“ muss geschlossen und damit die Burgspielsaison 2022 vorzeitig beendet werden. „Durch den Ausfall eines Ensemblemitgliedes ist die Burgspielgemeinde gezwungen, die letzten beiden Aufführungstermine am Freitag und Samstag, 26. und 27. August, auf Burg Nanstein abzusagen“, teilen die Heimatfreunde Landstuhl mit. Das Geld für bereits erworbene Karten werde erstattet: bei den online gebuchten Karten vom Ticketanbieter, bei den in der Buchhandlung Stützel erworbenen Karten von den Heimatfreunden Landstuhl direkt. Theaterbesucher werden gebeten, sich dafür per E-Mail an ticketing@heimatfreunde-landstuhl.de zu wenden oder an die Postadresse Heimatfreunde Landstuhl, Kirchstraße 9, 66917 Labach, zu schreiben. Folgende Daten werden benötigt: Name, Datum und Platznummer, Bankverbindung.

„Wir bedauern den Ausfall sehr und bitten um Verständnis“, erklärt Frank Zimmer, der Vorsitzende der Heimatfreunde, der mit dem bisherigen Verlauf der Saison sehr zufrieden ist. Der Besuch sei überragend gewesen, die Hitze habe sich hier keineswegs negativ ausgewirkt. Im Gegenteil. Selbst bei den sechs Sonntagsvorstellungen seien stets sehr viele Besucher gekommen. „Für die Spieler allerdings war es schon eine Tortur, am Nachmittag während des ganzen Stücks in voller Sonne zu agieren“, sagt Zimmer. Überhaupt habe sich gezeigt, dass sich das Publikum nach der langen Pandemiepause regelrecht danach gesehnt habe, wieder einmal ein paar schöne und unterhaltende Stunden in dieser Burgatmosphäre genießen zu können. „Das habe ich so noch nicht erlebt, dass sich so viele Leute ausdrücklich für dieses schöne Erlebnis bedanken“, erzählt Zimmer.

Insgesamt ging das diesjährige Stück 14 Mal über die Burgspielbühne – zweimal freitags, sechsmal samstags und sechsmal sonntags. Ein Wandel im Publikum sei beim Altersdurchschnitt der Besucher zu bemerken gewesen, denn es seien diesmal mehr jüngere gekommen. „Vielleicht lag dies am dargebotenen Stück oder aber auch daran, dass wir ein recht junges Ensemble haben“, mutmaßt der Vorsitzende, wobei er bei dieser Gelegenheit sein Team ausdrücklich lobt. „Ich bin sehr stolz auf diese tolle Truppe, die sowohl vor als auch hinter den Kulissen hervorragende Arbeit geleistet hat!“ Das von Zimmer eingeführte neue Konzept des Mundart-Theaters mit viel Humor und Musik habe sich – wie schon vor der Pandemie – erneut bewährt. „Es wird von den treuen Gästen sehr gerne angenommen und auch in Zukunft fortgesetzt.“