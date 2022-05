Am Wochenende sind Burgerlebnistage angesagt. Von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, zieht auf Burg Nanstein mittelalterliches Treiben ein. Inbegriffen ist auch das Sickingen-Gedenken am 7. Mai, 18 Uhr, zum 499. Todestag des Ritters Franz von Sickingen.

Zum vierten Mal seit 2015 bilden die historischen Mauern die Kulisse für die Burgerlebnistage. Dahinter stehen die Heimatfreunde Landstuhl, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Landstuhl ein abwechslungsreiches Programm, insbesondere für Familien und Kinder, auf die Beine gestellt haben.

Drachenritter und Greifvögel

Auf der Burg tummeln sich Spielleute, Narren, Drachenritter und Marketenderinnen. Der Burgfalkner zeigt seine stolzen Greifvögel. Lebendiges Handwerk ist zu sehen. Ein Ritterlager ist aufgebaut. Eigens aus Flehingen im Kraichgau reist die historische Gruppe „5 Schneeballen“ zu diesem Anlass in die Sickingenstadt. Die Taverne versorgt die hungrigen und durstigen Gäste. Auf die jüngsten Besucher wartet ein Karussell.

Das traditionelle Sickingen-Gedenken, bei dem die letzten Minuten im Leben des Ritters nachgestellt werden, wird samstags von den Aktiven der Burgspielgemeinde, den Burgschützen und dem Werkvolkfanfarenzug Bann dargeboten.

Am Samstag und am Sonntag ist ein kostenloser Shuttle-Service zwischen dem Sportplatz in Bann und der Melkerei eingerichtet. Die Veranstalter bitten darum, diesen Service zu nutzen, weil im Bereich der Burganlage keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

Info

