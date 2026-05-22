Bridge Builder, ein Unternehmen aus Bruchmühlbach-Miesau, hat einen bundesweiten Innovationspreis erhalten. Es geht um besondere Brücken – und um eine gute Kooperation.

Den Innovations- und Nachhaltigkeitspreis des Bundesverbands Feuerverzinken hat die Firma Bridge Builder aus Bruchmühlbach-Miesau am Donnerstagabend in Berlin entgegengenommen. Mit dem Preis werden Produkte ausgezeichnet, die ganz, überwiegend oder hinsichtlich wichtiger Details aus feuerverzinktem Stahl bestehen.

Bridge Builder bedeutet aus dem Englischen übersetzt „Brückenbauer“. Georg Früh, Geschäftsführer, setzt mit der Namensgebung bewusst auf den internationalen Markt. Den kennt der seit dem vergangenen Jahr selbstständige Fachingenieur für Brückenbau von seinem ehemaligen Kaiserslauterer Arbeitgeber, dem Rüstungskonzern General Dynamics in Kaiserslautern. Dort war Früh zuletzt als Abteilungsleiter im Bereich der zivilen Brückenvermietung tätig. Nun werden sich viele fragen: Wer will denn schon Brücken mieten?

Brücken sind leichter auf- und abbaubar

Bedarf dafür besteht zum Beispiel, wenn Brücken saniert werden müssen. Das Besondere bei Bridge Builder: Die Brücken des Unternehmens sind aufgrund ihrer Herstellungsweise leicht und schnell auf- und wieder abzubauen. Sie können zudem schwerere Lasten tragen und sind trotzdem günstiger als herkömmliche Brücken. Der Grund: Die Früh-Brücken bestehen aus einzelnen Fahrspuren, die wiederum als Doppel-T-Träger zusammengesetzt werden. Letztere sind formschlüssig über Druck-Schubbleche verbunden und werden über Spannelemente miteinander verspannt.

Durch die Schraubverbindungen können die einzelnen Stahlträger vor dem Zusammenbau feuerverzinkt werden – dies macht die Brücken langlebiger. Werden sie, wie in Deutschland lange üblich, nur lackiert, muss die Lackierung in der Regel alle 15 bis 20 Jahre aufwendig erneuert werden. Das entfällt bei feuerverzinkten Brücken. Inspiriert wurde der 39-jährige Früh durch die Brückenbau-Pioniere der Bundeswehr. Die Idee soll patentiert werden.

Brücken auch für den Windrad-Bau interessant

Bridge-Builder-Brücken eignen sich allerdings auch als dauerhafte Lösung, sowohl für Fußgänger- wie auch für Straßenbrücken. Das Limit erreichen seine Doppel-T-Träger derzeit bei etwa 60 Metern Freispann. So wird die Reichweite von einem tragenden Brückenpfeiler bis zum nächsten bezeichnet. Die Träger stellt die Schlosserei Neumann in Bruchmühlbach-Miesau her. Das Hauptgeschäft von Bridge Builder sind derzeit eher kleine Brücken, die sich rund um Dörfer und Städte in einer Länge von etwa 20 Metern erstrecken. „Davon haben wir in Deutschland Hunderttausende“, berichtet Früh.

„Georg Früh baut Brücken, die bis zu 140 Tonnen belastet werden können“, betont Fred Neumann von der Schlosserei. Weshalb diese Behelfsbrücken auch für den Windrad-Bau und den damit verbundenen Schwerlastverkehr interessant seien. „Solch eine Brücke wird temporär hingelegt und danach wieder weggeholt. Wir hatten in Münster eine Baustelle, da haben wir eine Brücke über Nacht 15-mal auf- und wieder abgebaut, weil tagsüber der Verkehr normal rollen sollte“, berichtet Neumann weiter. Der Auf- und Abbau der jeweiligen Behelfsbrücke dauere etwa eine bis zwei Stunden.

Viele Brücken nach Zweitem Weltkrieg errichtet

Neumann nennt ein weiteres Beispiel aus der Nähe: Würde im Nachbarort eine Holzbrücke für Radfahrer und Wanderer durch eine Brücke von Früh ersetzt, könnte sie danach sogar von Feuerwehrfahrzeugen passiert werden. Ob der Auftrag dafür aber erteilt wird, sei noch ungewiss; derzeit laufe noch das Bieterverfahren.

Überhaupt sei der Bedarf an Behelfsbrücken beziehungsweise dem Neubau von Brücken bundesweit sehr hoch, informiert Neumann. „Die meisten Brücken in Deutschland sind jetzt fast 80 Jahre alt, weil sie nach dem Krieg wiederaufgebaut wurden. Jetzt können sie ihre damals vorgesehene Lasten nicht mehr tragen und werden abgelastet.“ Früh erinnert daran, dass diese Brücken nach dem Zweiten Weltkrieg für Lastwagen errichtet wurden, die oft etwa zehn Tonnen schwer waren. „Heute sind zehn Tonnen nichts mehr. Und wenn wir an den Windkraft-Bau denken, reden wir von Gewichten von bis zu 200 Tonnen. Dass eine solche Straßenbrücke jetzt an ihre Grenzen kommt, ist nachvollziehbar.“