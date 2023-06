Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landrat Ralf Leßmeister hat in einem Brief ans Bundesgesundheitsministerium appelliert, dass bei Inkrafttreten der „Bundesnotbremse“ im Gesundheitsamtsbezirk Kaiserslautern der überproportional hohe Einwohneranteil an Stationierungsstreitkräften in Stadt und Landkreis bei der Bemessung der Sieben-Tage-Inzidenz berücksichtigt werden sollte.

Im Gegensatz zum Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, das inzwischen immerhin die nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz anerkannte Anzahl an Stationierungsstreitkräften –