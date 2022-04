Die Fontäne schießt einige Meter in die Höhe, auch die Fische speien wieder Wasser aus. Mit der Inbetriebnahme des Fackelbrunnens wurde am Donnerstag in Kaiserslautern die Brunnensaison eröffnet. Nach und nach werden nun weitere 41 Brunnen unter städtischer Regie an den Start gehen.

Fernandes Reis vom Referat Gebäudewirtschaft ist der Mann der Tat. Er steigt eine Leiter hinab in den Brunnenschacht, öffnet das Leitungssystem und setzt damit die Brunnenanlage in Gang. Kurz zuvor verwies Beigeordneter Peter Kiefer darauf, dass der Gründonnerstag traditionell der Tag sei, an dem die Brunnensaison eröffnet werde. Da dieser Auftakt alljährlich an einem anderen Brunnen begangen werde, sei sein Wunsch gewesen, entweder den Leo-Erb-Brunnen oder den Fackelbrunnen in diesem Jahr auszuwählen. Da der Leo-Erb-Brunnen im Rahmen der Neugestaltung des Schillerplatzes ebenfalls umgestaltet werde und die Arbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen seien, sei seine Wahl auf den Fackelbrunnen gefallen, weil hier „riesige bauliche Maßnahmen“ anstehen.

„Wo Wasser ist, ist Leben“

Der Beigeordnete ging kurz auf die Fällung der elf Bäume im Umfeld des Fackelbrunnens ein, was in der Bevölkerung für einen Aufschrei gesorgt hatte. Gleichzeitig betonte er, dass dafür 24 neue Bäume gepflanzt werden. Die Fällungen seien Bestandteil des Bebauungsplans gewesen, der derzeit wegen eines Vergabestreits noch nicht umgesetzt werden könne. „Wir hoffen, dass demnächst eine Entscheidung fällt, um in absehbarer Zeit beginnen zu können.“ Der Kostenpunkt für die Maßnahmen allein in diesem eng begrenzten Bereich belaufe sich auf sechs Millionen Euro.

Kiefer unterstrich: „Wasser ist ein wichtiges Element für die Urbanität der Städte. Die Brunnen in Kaiserslautern bereichern die Stadt. Wo Wasser ist, da ist auch Leben.“ In diesem Zusammenhang ging er auch auf die Grünflächen der Stadt mit 18.000 Bäumen im Bestand ein, die durch das Klimaanpassungskonzept ausgeweitet würden.

Der Beigeordnete verwies auch darauf, dass Kaiserslautern über mehr als 42 Brunnen verfüge. Als Beispiel nannte er den Brunnen am Eingang zum Gartenschau-Gelände, der zwar auf städtischem Gelände steht, aber nicht von der Stadt gewartet und betreut wird.

1939 in Betrieb genommen

Bereits Anfang März wurde mit den Vorbereitungen für die Saison begonnen. Insgesamt seien 47.000 Euro im Haushalt für Wartung, Reinigung und Instandsetzung eingestellt. Vor allem seien in diesem Jahr Maler- und Reparaturarbeiten zu Buche geschlagen, die vom zentralen Betriebshof ausgeführt worden waren. Am Fackelbrunnen wurde eine Rohrtrennung im Wasserzulauf eingebaut. Der Kugelbrunnen und der Brunnen in Dansenberg erhielten ebenfalls eine neue Rohrtrennung, wobei am Kugelbrunnen zusätzlich Sandfilter und die Steuerung komplett erneuert wurden. Am Dansenberger Brunnen wurde zudem die Unterwasserbeleuchtung instandgesetzt. Die Kosten für die vorbereitenden Arbeiten belaufen sich auf circa 15.500 Euro.

Der Fackelbrunnen wurde von dem in Kaiserslautern geborenen Bildhauer Fritz Korter aus Sandstein geschaffen und 1939 am Fackelrondell in Betrieb genommen. Von seinem ursprünglichen Standort musste der Brunnen 1975 wegen dem damals erbauten Karstadt-Gebäude umziehen und fand später seinen Platz zwischen Burg- und Fruchthallstraße.