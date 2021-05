In Zeiten von Corona sind Schutzmaterialien ein rares Gut, das aus dem Ausland lange vorbestellt und oft teuer bezahlt werden muss. Jetzt ist das kleine Bruchmühlbacher Unternehmen Xerotron in die Produktion von Gesichtsschirmen aus Plexiglas eingestiegen.

Knapp 3000 Bestellungen für die Schutzschilde hat Xerotron-Geschäftsführer David Palm derzeit, daneben sind weitere 100.000 Stück angefragt. Wie es dazu gekommen ist? Verschiedene Ärzte aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau hätten ihn vor gut drei Wochen gefragt, ob er so etwas herstellen könne, erzählt der 32-jährige. Denn seit gut drei Jahren entwickelt er für verschiedene Firmen Prototypen mittels 3D-Drucker. „Damit bin ich bei den Ärzten wohl im Gedächtnis geblieben“. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ zeigt Palm ein Beispiel: Den Kopf eines Rührwerks, den er für einen Kunden aus der Pharmaindustrie entwickelt hat. Anhand dieser Ansichtsmodelle ließen seine Kunden dann entsprechende Formen für Spritzguss-Teile fertigen.

Plexiglasscheibe kann an Bügel befestigt werden

Mit den Gesichtsschilden ist der 32-jährige Tüftler, der projektbezogen zwischen einem und drei Mitarbeiter beschäftigt, nun aber selbst in die Produktion eingestiegen. Mit seinem 3D-Drucker entwickelte Palm zunächst einen Prototypen: Das Gesichtsschild besteht aus einem Stirnreifen, der mit einem Gummiband am Kopf fixiert werden kann. Vor dem Stirnreifen ist ein Haltebügel befestigt, an dem eine biegsame, dünne Plexiglasscheibe angebracht wird. Er habe im näheren Umfeld – mehr möchte Palm nicht verraten – einen Partner gefunden, der die Schilde jetzt aus Spritzguss produziert.

„Wir wollen in der jetzigen Situation niemanden ausnutzen“, sagt der Unternehmer zum Preis: Bei einer Abnahme von 2500 Stück wird ein Gesichtsschild 4,50 Euro netto kosten. Da ein Großteil seiner Abnehmer aus dem Umkreis von 50 Kilometern kommt, will der Bruchmühlbacher die Schutzschilde auch selbst ausliefern.