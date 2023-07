BRUCHMÜHLBACH-MIESAU. Auch die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau tritt dem Kommunalen Klimapakt (KKP) bei. Dies wurde vom Gemeinderat Bruchmühlbach-Miesau in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Damit verpflichtet sich die Gemeinde, wie bereits andere viele Kommunen im Landkreis, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch bei der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken. Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) gab hierzu die Ziele bekannt und die Maßnahmen, die in das weitere Verfahren eingebracht werden sollen: Bespielsweise die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept, die Ermöglichung erneuerbarer Energien und energetische Sanierungen an Bestandsgebäuden. Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau mit ihren 10.466 Einwohnern bekommt insgesamt vom Land 305.253 Euro zur Verfügung gestellt. Diese können für investive Maßnahmen eingesetzt werden und damit die Haushalte der Kommunen entlasten. Harald Hübner (Wählergruppe Heintz) erinnerte an seine Forderung aus früheren Sitzungen, dass die Gemeinde mehr Hecken anpflanzen soll. Auch dies solle im Rahmen dieses Programms verwirklicht werden.