Die Wahllokale für die Landtagswahl öffnen erst am 22. März um 8 Uhr. Briefwähler können allerdings schon jetzt ihre Stimmen abgeben. Wie es bisher damit läuft.

Der Wahlkampf für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz läuft noch auf Hochtouren, einige Bürger haben sich jedoch schon entschieden. Denn wer am Wahlsonntag keine Zeit hat, ins Wahllokal zu gehen oder wer seine Kreuzchen lieber ganz in Ruhe am Küchentisch setzen möchte, kann per Brief wählen. Dazu muss allerdings bis Freitag vor der Wahl, also bis zum 20. März, 15 Uhr, ein Wahlschein beantragt werden, der dann per Post kommt (daher empfiehlt es sich, nicht so lange mit dem Antrag zu warten, da die Unterlagen ansonsten unter Umständen nicht mehr rechtzeitig vor der Wahl eintreffen). Das geht auf verschiedenen Wegen: Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ist ein Formular abgedruckt, das ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung zurückgeschickt oder dort abgegeben werden kann. Auch ein formloses Schreiben (Brief oder E-Mail) ist möglich, darin müssen Familienname, alle Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift genannt werden. Wer den QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckt ist, scannt, kann den Schein auch digital beantragen.

19.402 der 78.204 Wahlberechtigten im Landkreis Kaiserslautern haben dies bereits getan (Stand 4./5. März). Überwiegend haben sie dafür die digitale Variante genutzt, die wenigsten sind persönlich zum Rathaus gelaufen. Einige dieser potenziellen Briefwähler haben ihre Wahlzettel sogar schon wieder zurückgeschickt und ihre Stimme damit bereits abgegeben. Besonders viele Rückläufer gibt es derzeit in der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl, nämlich 2000 der 5400 verschickten Briefwahlunterlagen. In einigen VGen werden die zurückgesendeten oder persönlich beim Wahlamt abgegebenen Wahlbriefe noch nicht gezählt, in Weilerbach und Bruchmühlbach-Miesau, beides deutlich kleinere Gebietskörperschaften als Landstuhl, sind es bis jetzt 342 beziehungsweise 300, in der VG Otterbach-Otterberg immerhin schon 500. Die Zahlen stiegen jetzt natürlich täglich, weisen die Verwaltungen darauf hin, dass es sich hierbei nur um Momentaufnahmen handelt.

Ohne Briefmarke in die Post

Eine bequeme Möglichkeit, die Unterlagen zurückzusenden, ist die postalische. Dafür wird der Stimmzettel ausgefüllt – bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl hat jeder Wähler zwei Stimmen, eine für einen Direktkandidaten seines Wahlkreises und eine für die Landesliste einer Partei – und in den mitgelieferten weißen Umschlag gesteckt. Dieser muss fest verschlossen werden. Gemeinsam mit dem unterschriebenen Wahlschein kommt dieser Brief dann in den roten Umschlag, der zugeklebt wiederum einfach in den Briefkasten geworfen werden kann. Eine Briefmarke ist nicht erforderlich, die Post transportiert die Wahlbriefe kostenlos innerhalb Deutschlands. Damit die Stimme zählt, müssen die Unterlagen jedoch bis spätestens am Wahltag um 18 Uhr bei der zuständigen Verwaltung angekommen sein. Also: rechtzeitig abschicken!

Wer sich darauf nicht verlassen möchte, kann alles persönlich zum Wahlamt tragen und abgeben. Dort stehen Wahlurnen für die Wahlbriefe bereit: im Briefwahlbüro der VG-Verwaltung in Bruchmühlbach-Miesau, im Enkenbach-Alsenborner Rathaus, in Landstuhl im Briefwahlbüro im Rathaus, in Otterbach-Otterberg im Verwaltungsgebäude in Otterberg, in Ramstein-Miesenbach in der Lounge des Congress Centers und in Weilerbach im Ratssaal des Verwaltungsgebäudes. Übrigens: Diejenigen, die ihre Briefwahlunterlagen persönlich beim Wahlamt beantragen, können dort auch gleich vor Ort wählen.

Hoher Briefwähleranteil erwartet

Ob in diesem Jahr so viele Bürger per Brief wählen werden, wie bei der letzten Wahl 2021 ist derzeit noch nicht klar. Damals kreuzten fast zwei Drittel der Berechtigten die Stimmzettel bei sich zuhause an, was allerdings den Kontaktbeschränkungen und strengen Hygieneregeln während der Corona-Pandemie geschuldet war. Heuer wurden fast überall in etwa so viele Unterlagen beantragt, wie in anderen Jahren vor der Pandemie zu einem vergleichbaren Zeitpunkt vor der Wahl. Nur in der VG Ramstein-Miesenbach „liegen wir bereits jetzt über dem Gesamtniveau der Landtagswahl 2016“, teilt Bürgermeister Ralf Hechler mit. Damals nutzten letztlich 25 Prozent der Wähler diese Form der Stimmabgabe. Insgesamt aber wird die Briefwahl immer beliebter. 1957 war sie zur Bundestagswahl in Deutschland eingeführt worden. Briefwähler machten zu Beginn mit 4,9 Prozent der abgegebenen Stimmen einen geringen Anteil aus. Für die Landtagswahl, die bevorsteht, erwarten die VG-Verwaltungen im Kreis Kaiserslautern einen Briefwähleranteil von 40 bis 50, in der VG Landstuhl sogar von bis zu 60 Prozent.

Separat auftauchen werden die auf diese Weise abgegebenen Stimmen nur in größeren Kommunen, in denen eigene Briefwahlstimmbezirke gebildet wurden. Das ist zum Beispiel in Ramstein-Miesenbach der Fall. Dort wird laut Hechler am Wahlabend für jede Gemeinde ein Urnen- und ein Briefwahlergebnis vorliegen. Wo es keine solchen Bezirke gibt, handhaben es die Verwaltungen wie in Weilerbach: „Die Wahlbriefe werden den jeweiligen Stimmbezirken am Wahltag überreicht, damit sie in die Ergebnisermittlung einfließen können“, heißt es aus dem dortigen Wahlamt. Sprich: Die Stimmzettel aus der Briefwahl werden mit denen, die vor Ort im Wahllokal ausgefüllt wurden, ab 18 Uhr ausgezählt.