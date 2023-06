Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer steht in den nächsten acht Jahren an der Spitze der Verbandsgemeinde Weilerbach mit ihren acht Orten und rund 14.500 Einwohnern? Das entscheidet sich am Sonntag. Zur Wahl stehen Anja Pfeiffer (CDU) und Ralf Schwarm (SPD). Der zweite Urnengang in der Verbandsgemeinde unter Corona-Bedingungen.

11.135 Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und viele wollen das in Corona-Zeiten nicht im Wahllokal tun. Wie schon zur Landtagswahl im März wird auch jetzt die Möglichkeit