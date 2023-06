Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil die Erlöse vor allem für Fichtenstämme als Industrieholz in den Keller gefallen sind, plädierte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Mittwochabend für eine Neuorientierung der Holzvermarktung.

„Für Brennholz können wir zurzeit sicherlich bessere Preise erzielen“, stellte der Ortschef fest. Die wiederholten sommerlichen Trockenperioden hätten vor allem