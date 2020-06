Nachdem der westliche Teil bereits mit schnellem Internet versorgt ist, hat die Telekom nun mit dem Ausbau von schnellen Internet-Anschlüssen im östlichen Teil von Reichenbach-Steegen und Albersbach begonnen.

„Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt graben wir“, erläutert Gerd Schäfer, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Wir werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten. Wir gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten vor“, verspricht er.

Los ging es am Donnerstag mit den ersten Tiefbauarbeiten, teilen die Verbandsgemeinde Weilerbach und die Telekom mit. Insgesamt werde die Telekom rund drei Kilometer Glasfaser verlegen und vier Verteiler mit moderner Technik aufstellen. Von dem Glasfaser-Ausbau sollen rund 600 Haushalte profitieren. Im neuen Netz seien dann Telefonieren, Surfen und 4k-Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gelte auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.

„Ich freue mich sehr über den Breitbandausbau der Telekom AG und das damit verbundene ,schnelle Internet’ in unserem Dorf“, sagt Ortsbürgermeister Dirk Wagner. Seit mehr als zehn Jahren werde auf diesen Tag hingearbeitet. Der Ausbau mache es möglich, endlich auf große Bandbreiten im Up- und Download zugreifen zu können. „Das passt genau in die Zeit, in welcher die Digitalisierung in allen Lebensbereichen mit großen Schritten voranschreitet. Die Corona-Situation in diesem Jahr macht diesen Aspekt umso deutlicher und stellt die Wichtigkeit von ,schnellem Internet’ dar. Mit Abschluss des Breitbandausbaus wird die Attraktivität und der Lebenswert in unserer Ortsgemeinde absolut gestärkt.“