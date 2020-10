Der Start des lang ersehnten Breitbandausbaus im Landkreis Kaiserslautern ist einen entscheidenden Schritt weitergekommen: Am Freitagmorgen hat Landrat Ralf Leßmeister (CDU) die Verträge mit den drei Telekommunikationsunternehmen unterzeichnet, die den Ausbau der bislang unterversorgten Gebiete übernehmen sollen.

Die Lose eins (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) und zwei (VG Landstuhl und Bruchmühlbach-Miesau) gehen an Inexio als Teil der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser, Los drei (VG Weilerbach und Otterbach-Otterberg) geht an PFALZconnect und Los vier (VG Ramstein-Miesenbach) an die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach. Die beauftragten Telekommunikationsunternehmen gehen jetzt mit den beteiligten Kommunen in die Feinabstimmung für den konkreten Bau- und Zeitenplan.

Fest steht bereits jetzt, dass die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach als erstes Projekt Ende Oktober die Anbindung der Grundschule Spesbach in Angriff nehmen wollen, wie Geschäftsführer Reinhard Schneider auf Anfrage mitteilte. „Wir wollen versuchen, vorrangig die Schulen besser auszustatten“, sagt der Landrat. Wann die anderen Unternehmen mit den Arbeiten in ihren Bereichen beginnen, steht noch nicht genau fest. „Im ersten Quartal 2021“, lautete die Auskunft von Inexio-Vertreterin Anja Genetsch. PFALZconnect will „in diesem Jahr alles abklären und dann vermutlich in der VG Otterbach-Otterberg loslegen“, sagt Vertreter Christian Studt und begründet dies mit der Lage der Verbandsgemeinde: „Im Donnersbergkreis haben wir bereits Kabel, an die wir anschließen können.“ Insgesamt sollen die Arbeiten rund zwei Jahre dauern, so die Unternehmen.

586 Kilometer Glasfaser werden verlegt

Im Rahmen des Ausbaus mit FTTB-Technologie (Glasfaser bis ins Gebäude) werden laut Kreisverwaltung insgesamt 299 Kilometer Tiefbau realisiert, dabei werden 586 Kilometer Glasfaser und 437 Kilometer Leerrohre verlegt. Nach Ende der Maßnahme werden 3744 Haushalte, 100 Unternehmen und 39 Schulen mit Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) versorgt. Mehr als 80 Prozent der Anschlüsse sind nach Ende der Maßnahme durch die FTTB-Technologie mit 100 MBit/s unterwegs, so Landrat Leßmeister. Insgesamt werden im Landkreis Kaiserslautern rund 31,6 Millionen Euro für den Breitbandnetzausbau investiert – 90 Prozent finanziert durch Fördermittel: Der Bund trägt rund 15,8 Millionen, das Land bezuschusst den Ausbau mit rund 12,6 Millionen Euro. Landrat Leßmeister freut sich, dass nun endlich der flächendeckende Ausbau von schnellem Internet im Landkreis startet und versichert: „Die nächstmögliche Stufe zum Gigabit-Ausbau und die dazu notwendigen Fördertöpfe haben wir als Pilot-Landkreis bereits fest im Blick.“