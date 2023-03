Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wird eine Inventarisierung der vorhandenen Brandschutzanlagen in ihren Gebäuden erledigen lassen. Ein Angebot über 24.447 Euro liegt vor. Es sollen aber noch zwei weitere Vergleichsangebote eingeholt werden. Wie der Erste Beigeordnete Markus Sauter (CDU) sagte, handelt es sich hierbei beispielsweise um Türen in den Schulen und in der Verbandsgemeindeverwaltung. Auf Nachfrage von Klaus Neumann (SPD), ob diese Arbeit nicht von der Verwaltung vorgenommen werden könne, antwortete Sauter, dass keine Unterlagen vorhanden seien und bisher auch keine Prüfungen stattgefunden hätten. Die Inventarisierung solle ein externes Büro machen, so der Beigeordnete. Die Meinung Sauters vertrat auch die CDU-Fraktion. Die Inventarisierung sei erforderlich um eine regelmäßige Prüfung und Wartung zu gewährleisten.