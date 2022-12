Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sechs Initiativen und Organisationen für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit dem Brückenpreis „Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet. Die inklusive Radwander- und Sportgruppe der Westpfalz-Werkstätten gehört dazu.

Den Brückenpreis für die zum Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz gehörenden Westpfalz-Werkstätten gab es in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement von Menschen mit und ohne Behinderung“, teilt der Landespressedienst weiter mit. Die inklusive Radwander- und Sportgruppe wurde offiziell 2021 ins Leben gerufen und habe zum Ziel, „ein regelmäßiges Angebot an Radtouren für Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und (Spezial-) Fahrrädern wie Dreirad und Tandem zu veranstalten“. In der Radwander- und Sportgruppe stehe das gemeinschaftliche Erlebnis auf Augenhöhe im Vordergrund.

Mit 1000 Euro unterstützt

Mit dem Brückenpreis werden Projekte, Initiativen oder Vereine ausgezeichnet, die das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, Jung und Alt und Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie den Kampf gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung fördern. In diesem Jahr wurden sechs Preisträgerinnen und Preisträger, die im Vorfeld von einer sechsköpfigen Jury ausgewählt wurden, mit dem Brückenpreis geehrt, wobei erstmals ein Preis für nachhaltiges Engagement vergeben wurde, teilt der Landespressedienst mit.

Alle Preisträger erhielten eine symbolische Brücke und jeweils 1000 Euro als Unterstützung für ihr Engagement. Von jedem ausgezeichneten Projekt wurde ein Film produziert, der bei der Verleihung gezeigt wurde. Die Videos können im Internet heruntergeladen werden unter der Adresse www.wir-tunwas.rlp.de.