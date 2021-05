Den Fahrplan für die Bauarbeiten an der Schafmühle stellte Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer den Ratsmitgliedern auf ihrer Sitzung am Mittwochabend vor. Wie er auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, haben die Vorarbeiten rund um das alte Brückenbauwerk am 6. Mai begonnen.

Darunter fallen unter anderem die Baustelleneinrichtung und Rodungen im Umfeld. Bis zum 12. Mai soll dann eine Behelfsbrücke zur Verfügung stehen. Diese könne allerdings lediglich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden.

Fertigstellung für November geplant

Der eigentliche Abbruch der alten Brücke sei bis zum 27. Mai geplant. Mit der kompletten Wiederherstellung des Übergangs an der Schafmühle werde für November 2021 gerechnet.

Des Weiteren teilte der Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer mit, dass er am Mühlenwanderweg der Verbandsgemeinde das alte Mühlrad als Attraktion reaktivieren wolle. Der dazugehörige Woog sei vollständig zugewachsen. Um das vom Mehlbach gespeiste Gewässer wieder für den Betrieb des Rades nutzbar zu machen, müsse dieser Bewuchs entfernt werden. Für die Umsetzung dieses Projekts sollen Fördermittel eingesetzt werden.