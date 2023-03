Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Beim Busbrand auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn Ende März könnten Öl und Diesel ausgelaufen und ins Erdreich des angrenzenden Waldes eingedrungen sein. Ein Gutachten soll das nun klären.

Mit schwerem Gerät rückten die Mitarbeiter der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West, in Montabaur am Freitagvormittag auf der Autobahn 6 an. Ein kleiner Bagger musste von der Fahrbahn