Der Mensch sehnt die ersten Blüten in Garten und Natur, um sich an ihnen nach den eher tristen Wintermonaten zu freuen. Die Frühblüher erfüllen aber auch eine wichtige Funktion für die Insekten.

„Wenn die Winterlinge wieder blühen und die Bienen bei den ersten Sonnenstrahlen summen, dann ist der Winterblues vorbei. Welch ein Glück, dass nach jedem Winter wieder ein Frühling kommt“, schreibt unsere Leserin Christel Dhom aus Otterberg. Und die Spesbacherin Heike Burkard bemerkt: „Wie immer um diese Zeit ist jede Blüte, die man entdeckt, etwas Besonderes!“

Aber nicht nur die Menschen, die sie in ihre Gärten pflanzen, freuen sich nach dem Winter über die ersten, bunten Farbtupfer in den Beeten, sondern auch die Insekten. Für diese sind die frühen Blüher die erste Nahrungsquelle nach der Überwinterung und damit enorm wichtig. Hummelköniginnen beispielsweise fliegen im Februar schon bei zwei Grad Celsius aus. Finden sie dann keinen Pollen oder Nektar, verhungern nicht nur sie, sondern ihr ganzes Volk. Denn die Jungköniginnen gehen bereits begattet in die Winterpause und gründen dann im Frühjahr einen neuen Staat.

Klettern die Temperaturen über die Zehn-Grad-Marke, sind auch die ersten Bienen unterwegs. Sie nutzen die ersten wärmeren Tage, um ihre Kotblase nach der Winterzeit im Stock zu entleeren. Dort koten sie nicht, um die Gefahr von Krankheiten zu reduzieren. Reinigungsflug wird dieses Wegbringen der Exkremente auch genannt.