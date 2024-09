Drei kirchliche Trauungen, 18 Segnungen sowie rund 50 Spontansegen: Das ist die Bilanz des Trau-Events der evangelischen Kirche am Samstag in Vogelbach. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.

In diesen Wochen schlüpft die Evangelische Kirche der Pfalz mit ihrer Aktion „Blessed“ (deutsch: gesegnet) sozusagen in die Rolle eines Hochzeitsplaners: Aktuell sind auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim