Die von der Abschiebung bedrohte Familie Arango kann erst mal aufatmen: Sie ist während der Prüfung des Landes geduldet. Doch bekommt sie auch eine Arbeitserlaubnis?

Gute Nachrichten für die von der Abschiebung bedrohte Familie Arango aus Neuhemsbach: Ihr Fall wird in den nächsten Tagen in die Härtefallkommission des Landes eingebracht. Das hat Alexander Dau, der Hamburger Anwalt der Familie, am Donnerstag mitgeteilt. Die Ausländerbehörde des Landkreises Kaiserslautern werde darüber informiert. Das bedeutet laut dem Juristen konkret, dass die sechsköpfige Familie für die Dauer des Verfahrens geduldet und vor einer Abschiebung geschützt ist. Damit könne das Ehepaar auch wieder eine Arbeitserlaubnis bei der Ausländerbehörde beantragen. „Ich gehe davon aus, dass diese erteilt wird“, so der Anwalt. Zuletzt hatte Maria Arango in der Kita Neuhemsbach als Putz- und Küchenhilfe gearbeitet. Ihr Mann Luis war bei der Entsorgungsfirma Becker in Mehlingen beschäftigt.

Mit schnellem Entschluss nicht zu rechnen

Er habe am Donnerstag mit dem Mitglied der Härtefallkommission, das den Fall einbringen wird, telefoniert, erläutert der Anwalt. Aufgrund der Menge der Unterlagen, die zu prüfen sind, sei mit einem schnellen Entschluss, ob die Familie endgültig bleiben kann, nicht zu rechnen. Trotzdem sei er mit dem Ergebnis jetzt sehr zufrieden. „Es war ein langer steiniger Weg bis hierhin, der allerdings dem Verfahren geschuldet war.“

Luis und seine Frau Maria sind mit ihren vier Kindern, die hier in den Kindergarten, in die Grundschule und in die Integrierte Gesamtschule gehen, vor über zwei Jahren aus Kolumbien vor der Guerilla nach Deutschland geflohen. In ihrer Heimat war ihr Leben bedroht. Inzwischen haben sie in dem 954 Einwohner großen Dorf Fuß gefasst. Doch nachdem ihr Asylantrag abgelehnt wurde, drohte der Familie zuletzt die Abschiebung. Auch die Arbeitserlaubnis war ihnen von der Ausländerbehörde entzogen worden. Eine letzte Chance der Familie, einer Abschiebung zu entgegen, ist die Prüfung ihres Falls von der Härtefallkommission des Landes. Das behördenunabhängige Gremium prüft im Einzelfall, ob eine ausreisepflichtige Person bleiben darf – etwa wegen dringender humanitärer oder persönlicher Gründe, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums für Familie und Integration.

Brunck: „Bin dankbar und froh!“

„Vielleicht haben wir jetzt doch noch eine Chance auf eine Zukunft in Deutschland“, zeigt sich Luis Arango am Donnerstagabend erst einmal erleichtert über die neueste Entwicklung. Ihr Anwalt habe ihnen gesagt, dass das Mitglied der Härtefallkommission in ihrem Fall optimistisch sei. Vor allem für die Kinder wäre es gut, wenn sie hierbleiben könnten.

„Das sind gute Nachrichten! Ich bin sehr dankbar und froh“, sagt Silke Brunck, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und Ortsbürgermeisterin von Neuhemsbach. Die Familie habe sehr unter der ungewissen Situation gelitten, da die Duldung jeweils nur für vier Wochen ausgesprochen worden sei und immer wieder verlängert werden musste. „Ich hoffe, dass jetzt wieder etwas mehr Ruhe für die Familie einkehrt.“ Vor allem, dass sie wieder arbeiten dürften, sei dem Paar sehr wichtig. „Sie würden ihren Lebensunterhalt gern selbst verdienen und sich hier in die Gesellschaft einbringen.“