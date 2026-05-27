Blaualgen breiten sich derzeit wieder im Bärenlochweiher in Kindsbach aus. Es gilt die erste Warnstufe. Was Badegäste beachten sollten.

Es ist heiß, was könnte da schöner sein als ein Sprung ins kühle Nass? Wer dafür nicht in eines der Freibäder der Region gehen möchte, sondern einen See bevorzugt, ist am Bärenlochweiher in Kindsbach richtig. Doch es ist Vorsicht geboten, denn die auch als Blaualgen bekannten Cyanobakterien haben sich in dem Gewässer kräftig vermehrt. Da der Weiher als Risikogewässer für Cyanobakterien gilt, wird er während der Badesaison alle 14 Tage von Fachleuten des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Mainz überprüft. Die letzte Probe vom 20. Mai ergab eine Konzentration von 18,9 Mikrogramm Cyanobakterien-Chlorophyll-a pro Liter. Der Grenzwert, ab dem vor den Blaualgen gewarnt wird, liegt bei zwölf Mikrogramm pro Liter.

Nun hängen also wieder die Schilder, die auf die erste Warnstufe hinweisen. Gebadet werden darf, aber Schwimmer sollten ihr Verhalten anpassen. Denn Blaualgen können für Mensch und Tier gefährlich werden. Zum einen verringert sich durch die Schlieren, die von den Bakterien-Kolonien im Wasser gebildet werden, die Sichttiefe. Beträgt sie weniger als einen Meter, ist Vorsicht angesagt, denn Ertrinkende können in einem solch trüben Wasser schwer gesichtet und geborgen werden. Zum anderen geben Blaualgen einen Giftstoff ab, der gerade Kindern und Menschen, die ein schwächeres Immunsystem haben, gesundheitlich zusetzen kann. Allergische Hautreaktionen und Entzündungen können die Folge sein oder auch, wenn das Wasser geschluckt wird, Magen-Darminfektionen. Daher sollten Badende die Bereiche, in denen das Wasser besonders trüb erscheint, meiden und sich nach dem Schwimmen gründlich mit Frischwasser abduschen.

Bei Beschwerden zum Arzt

Wer dennoch nach dem Bad im Weiher Beschwerden bekommt, etwa brennende Augen, Quaddeln auf der Haut, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Atemnot, sollte einen Arzt aufsuchen. Allergikern wird von vornherein abgeraten, derzeit im Bärenloch zu baden. Auch Tiere sollten das Wasser nicht trinken.

Dass die Bakterien sich so früh im Jahr so stark vermehren, ist ungewöhnlich. „Nach den uns vorliegenden Unterlagen wurde meistens eine ähnlich starke Blaualgenentwicklung erst frühestens Anfang/Mitte Juni festgestellt“, teilt Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, zu der Kindsbach gehört, mit. 2025 musste erst Mitte Juni, also einen knappen Monat später als heuer, die erste Warnstufe ausgerufen werden. Bis Ende Juli stiegen die Werte damals allerdings stark an, sodass eine Zeit lang sogar die zweite Warnstufe galt.

Machbarkeitsstudie läuft

Da das Blaualgen-Problem am Bärenloch nicht neu ist, wurde 2025 überlegt, was dagegen getan werden könnte. Angestoßen wurde eine Machbarkeitsstudie, die aufzeigen soll, wie der Zustand des Gewässers sich so verbessern ließe, sodass auch künftig noch in dem Weiher gebadet werden kann. Dazu sei jedoch eine gewässerökologische Untersuchung notwendig, die über ein ganzes Jahr laufen müsse, um die Entwicklung zu erfassen und aussagekräftige Daten zu erhalten, sagt Degenhardt. Diese Untersuchung ist erst angelaufen. Die ersten Wasser- und Sedimentproben seien Ende März sowie im Mai entnommen worden. Erst wenn das Monitoring abgeschlossen und ausgewertet ist, werde festgelegt, ob und welche Pflanzen helfen könnten, die Cyanobakterien in Schach zu halten. „Eine sinnvolle Bepflanzung könnte somit frühestens im Frühjahr 2027 durchgeführt werden“, gibt Degenhardt einen zeitlichen Ausblick.

Bis dahin bleibt den Besuchern des Bärenlochweihers nur, zu hoffen, dass der Sommer nicht so heiß weitergeht. Denn erfahrungsgemäß vermehren sich die Blaualgen bei gemäßigteren Temperaturen nicht so schnell und in geringerem Umfang.