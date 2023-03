Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wohin im Ernstfall? Was, wenn es tatsächlich den befürchteten großräumigen und längeren Stromausfall gibt, die Heizung in den eigenen vier Wänden kalt bleibt? Wie die Katastrophenschutzstruktur aussehen kann, war am Samstag in Rodenbach Thema.

Die Übung trug den Namen „Blackout“: Der Malteser Hilfsdienst Weilerbach probte gemeinsam mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Landstuhl und anderen Einsatzkräften