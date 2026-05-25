Mit den Schnuten die Landschaft pflegen: Die Ziegen vom Sindeltaler Ziegenhof in Hochspeyer sorgen nebenbei für mehr Artenvielfalt und für Begeisterung bei Wanderern.

Die Ziegenlämmer auf dem eingezäunten Stück Natur, durch den sich der Münchhofer Bach hindurchschlängelt, demonstrieren pure Lebensfreude. Wie sie mit allen Vieren in die Luft hopsen, muss ihnen erst mal einer nachmachen. Das ist aber mehr als reiner Übermut. Die Zicklein trainieren so instinktiv die Muskulatur sowie ihre Landesicherheit. Diese werden sie brauchen.

Die Herde wird wieder umziehen, sobald sie auf dieser Weide mit der Arbeit fertig ist. Sprich: Wenn der Aufwuchs und das Gestrüpp abgefressen sind und auch wieder andere Gräser und blühende Pflanzen eine echte Wachstumschance haben. Sie werden auch am Steilhang eingesetzt, etwa in Frankenstein, wo es gilt, Trittsicherheit zu beweisen. Auch dort ist ihre Aufgabe, Landschaft offen zu halten und gleichzeitig für Lebensraum vieler Arten zu sorgen – darunter Pflanzen, Insekten und Reptilien.

Der Umzug nach Hochspeyer bringt die Ziegen zurück

Die Landschaftspfleger auf vier Hufen sind vom Sindeltaler Ziegenhof in Hochspeyer und gehören Anke und Daniel Albert. Landwirte sind die beiden nicht, wohl aber haben sie Lehrgänge samt Sachkundenachweise zum Halten der Ziegen absolviert, um ihren Tieren auch gerecht werden zu können.

„Ich hatte schon als Kind Ziegen. Mit Ausbildung und Berufseinstieg war das aber erst einmal vorbei“, erzählt Daniel Albert von seiner langen Verbundenheit mit den mitunter recht eigenwilligen und selbstständigen Ziegen. Der gebürtige Lautrer hat seine Frau mit der Leidenschaft angesteckt. Seit sie in Hochspeyer wohnen, sind die Ziegen zurück im Leben von Daniel Albert – neben dem Berufsalltag, der fern der Landwirtschaft stattfindet. „Der Umgang mit den Tieren ist Freude pur“, sagte Anke Albert. Sie hat sich vom „Ziegenvirus“ infizieren lassen und neben der Sachkunde auch die Zusammenhänge der Käserei gepaukt.

Manchmal auch zu Fuß von Weide zu Weide

Rund 60 Ziegen plus Nachwuchs zählt die Herde. Den größten Anteil stellen die athletischen, fast schon feingliedrigen braunen Ziegen der Rasse Bunte Deutsche Edelziege. Ein bisschen mehr Farbe bringen die Tauernschecken in die Landschaft. Sie sind gefleckt und haben braune oder schwarze Stellen im sonst weißen Fell. Die Burenziegen, die dritte Rasse auf dem Sindeltaler Ziegenhof, sind fast ganz weiß und fallen durch die Schlappohren am braunen Kopf auf.

Benannt ist der Hof nach dem, in dem sich der Stall und das Winterquartier der Tiere befinden. Fressen und arbeiten die Tiere jedoch anderswo: Die Alberts beweiden mit ihren Ziegen landwirtschaftliche Flächen, aber auch Regenrückhaltebecken und Flächen von Gemeinden und Kommunen. Ist der Weg nicht allzu weit, ziehen die Alberts mit Hütehund Don und den Ziegen zu Fuß von einer zur nächsten Fläche. Sind die Tiere tiefer im Pfälzerwald gefordert, etwa in Esthal, fahren die Ziegen via Hänger zum nächsten Einsatzort.

Dort werden sie von wolfsicheren Zäunen geschützt. Das müsse schon sein, betont Daniel Albert, der seine Ziegen auch vor dem Luchs schützen möchte. Immerhin habe sich einer schon bei Nutztieren in Diemerstein „bedient“.

Kita-Kinder kommen zu Besuch

Anke und Daniel Albert freuen sich, wenn die Ziegen Menschen auffallen, die an den beweideten Flächen vorbeikommen. Ein solcher Anblick werde eben vielfach gar nicht mehr erwartet. „Wir merken schon, die Ziegen erregen positiv Aufmerksamkeit“, sagen sie. Auch Kitas besuchen die Ziegen. Die Kinder freuten sich, die handzahmen Tiere streicheln zu dürfen, oder fragten, wie es denn zur Milch komme. Solche Rückmeldungen bestärken das Hochspeyerer Ehepaar in seinem Tun. Die Alberts wollen deshalb in Zukunft nicht nur das Fleisch der Tiere vermarkten, sondern auch selbst gemachten Käse anbieten.

Seit Kurzem ist der Sindeltaler Ziegenhof Partnerbetrieb im Netzwerk des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Die Kriterien, um Partnerbetrieb werden zu können, sind bundesweit in Biosphärenreservaten, National- und Naturparks einheitlich an einen hohen Standard gebunden. Über die Mitgliedschaft erhofft sich Familie Albert eine gute Vernetzung – ein weiterer wichtiger Baustein, um Lebensraum für eine große Artenvielfalt zu erhalten. „Mit unseren Ziegen können wir ganz konkret dazu beitragen“, sind sie sicher.

Info

Mehr Informationen zum Sindeltaler Ziegenhof gibt es online unter www.pfälzerwald-ziegen.de.

