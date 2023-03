Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als zehn Jahre leitete Gereon Kohl als Vorstand die „Bischof-von-Weis-Stiftung“ in Landstuhl. Er geht nun in den Ruhestand und übergibt den Stab an Sascha Schwalb. Am ersten September wird Schwalb die Nachfolge antreten.

Kohl prägte in seiner zehnjährigen Arbeit in Landstuhl das neue Leitbild der „Bischof-von-Weis-Stiftung“. Wie der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Stiftung, Thomas Sartingen,